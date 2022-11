“Charlene di Monaco tradisce Alberto”: la verità definitiva

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, i look oversize: non sempre le donano

Charlene di Monaco non si è presentata all’incontro a New York che suo marito Alberto ha avuto coi figli, Jazmin e Alexandre, avuti da due relazioni precedenti il matrimonio. La sua assenza ha scatenato i rumors su una certa insofferenza e gelosia nei confronti delle ex del marito e ha riportato a galla una vecchia storia su un suo presunto tradimento con il rugbista Byron Kelleher. Ma la verità su questa faccenda è stata definitivamente rivelata.

Charlene di Monaco non incontra i figli di Alberto

Charlene e Alberto di Monaco sono volati a New York per presenziare alla serata di gala dei Princess Grace Awards. In quell’occasione la Principessa ha indossato per la prima volta un diamante rosa dal valore inestimabile. La coppia è apparsa serena e affiatata, Alberto ha persino cinto con il braccio la moglie per posare in alcune foto.

Approfittando del viaggio nella Grande Mela, il Principe ha voluto incontrare i figli, Jazmin Grace Grimaldi e Alexandre Grimaldi-Coste. La prima, nata nel 1992 da una relazione tra il Principe e Tamara Rotolo, vive negli Stati Uniti, fa l’attrice e l’influencer e assomiglia tantissimo a nonna Grace Kelly. Il secondo, nato nel 2003 dal flirt tra Alberto e Nicole Coste, vive in Francia e sua madre sta cercando di introdurlo a Palazzo. In quanto figli riconosciuti da Alberto, sono rispettivamente sorellastra e fratellastro dei gemelli Jacques e Gabriella, nati dal matrimonio con Charlene di Monaco che quindi è la loro matrigna.

Nonostante questo legame molto stretto, la Principessa pare non mantenga alcun rapporto con loro e soprattutto si tiene distante dalle loro madri, in particolare da Nicole Coste che ha avuto parole davvero pesanti nei suoi confronti quando nel 2021 si ammalò gravemente.

Charlene di Monaco non era presente alla reunion di famiglia tra Alberto e i suoi figli, come mostra chiaramente la foto postata su Instagram da Nicole Coste che ritrae il Principe con Jazmin e Alexandre, sorridenti e felici di essere insieme. Tra l’altro i due ragazzi hanno trascorso la serata a Brodway, a vedere Il fantasma dell’Opera e a giudicare dalle Storie condivise su Instagram dalla nipote di Grace Kelly si sono divertiti molto.

Invece Charlene pare abbia preso le distanze da questo incontro di famiglia. Una scelta che può essere stata dettata anche dal voler dare a suo marito la possibilità di trascorrere del tempo da solo coi figli, senza che necessariamente ci debbano essere degli attriti tra lei e i suoi figliastri.

Charlene di Monaco, il presunto amante

Ma le malelingue non tacciono mai e hanno voluto ripescare una vecchia storia tra Charlene e un ex degli All Black, Byron Kelleher, che tra l’altro nel 2011 era presente al matrimonio dell’ex nuotatrice con Alberto.

Nel 2013 il magazine tedesco Das Bild pubblicò la notizia che la Principessa aveva una relazione extra coniugale con Byron Kelleher, poi ripresa anche dal quotidiano spagnolo ABC. Allora si disse che Charlene fu raggiunta in Sudafrica dal rugbista e insieme avrebbero partecipato al matrimonio di un amico, mentre la Principessa avrebbe dovuto accompagnare Alberto all’intronizzazione del Re Guglielmo dei Paesi Bassi.

Charlene di Monaco non ha mai tradito Alberto

I pettegolezzi si fecero così insistenti che Byron Kelleher dovette intervenire per metterli a tacere. Tramite suo padre, dichiarò di non essere mai andato in Sudafrica e smentì categoricamente il flirt con Charlene. Dal canto suo, la Principessa, tramite un portavoce del Palazzo, definì “false” e “prive di fondamento” le notizie riportate dai media. Dunque, ancora una volta la verità è emersa più semplice della menzogna: Charlene di Monaco non ha mai tradito Alberto.