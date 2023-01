Charlene di Monaco in crisi: arrivano i genitori e interviene Charlotte Casiraghi

Fonte: IPA Carolina e Charlene di Monaco, look quasi identici: mantiglia in pizzo e cappotto nero

I genitori di Charlene di Monaco si sono trasferiti a Montecarlo per starle accanto. La Principessa avrebbe bisogno del loro sostegno per uscire dalla grave crisi contro cui combatte da quasi due anni. La sua famiglia ha de sempre avuto un ruolo centrale nella sua vita, come il fratello Gareth Wittstock che è stato fondamentale con Charlotte Casiraghi.

Charlene di Monaco in crisi: i genitori si trasferiscono nel Principato

Nel 2021 Charlene di Monaco è stata colpita da una grave infezione a orecchie, gola e naso che l’ha fortemente debilitata, al punto da rischiare la sua stessa vita. La moglie di Alberto è stata bloccata per mesi in Sudafrica a causa della malattia e poi è stata ricoverata in una clinica svizzera extra lusso per riprendersi dal forte stato di spossatezza psico-fisica. Il Principe non ha badato a spese per aiutarla a guarire, ma i suoi sforzi non sono bastati.

Se Charlene è riuscita a rivedere la luce e a rimettersi in piedi, trovando la forza per riprendere il suo lavoro a Palazzo e il suo ruolo di madre, è stato anche e soprattutto grazie alla fede e al sostegno della sua famiglia d’origine, i genitori Lynette e Mike e il fratello Gareth. Anche se in un’intervista rilasciata prima di Natale, ha ribadito quanto l’amore di Alberto e dei gemelli Jacques e Gabriella siano stati importanti per lei.

Ma indubbiamente la Principessa è molto legata ai genitori, tanto da confessare che il suo stato di costante tristezza era dovuto alla mancanza che provava per la sua famiglia.

È noto infatti che Charlene non si è mai pienamente ambientata alla Rocca. Spesso è stata fraintesa dalla famiglia Grimaldi e Carolina di Monaco non l’ha mai compresa, tanto che tra le due donne c’è sempre stata tensione. Anche con la nipote Charlotte Casiraghi, che sarebbe incinta del terzo figlio, la situazione non era migliore. Anzi pare che al suo ritorno dal Sudafrica, lo scorso anno, la diffidenza tra le due fosse alle stelle.

Charlene di Monaco, la mediazione del fratello con Charlotte Casiraghi

A quel punto è intervenuto Gareth Wittstock, fratello minore di Charlene che da tempo vive a Monaco, per fare da mediatore tra la Principessa e i Grimaldi. Il risultato è stato sorprendete, grazie a lui la tensione è stata stemperata. Carolina e Charlotte apprezzano molto Gareth e il suo modo di porsi, mai invasivo ma efficace e discreto.

Wittstock tempo fa dichiarò di essersi trasferito a Monaco per “stare accanto alla sorella e assicurarsi che si prendesse cura di sé e che andasse d’accorto con tutti”. In effetti, è riuscito a raggiungere il suo scopo, come dimostra il ritrovato buon umore tra Charlene e Charlotte Casiraghi. Tra l’altro pare che moglie di Alberto abbia saputo in anteprima della terza gravidanza della nipote.

Dunque, il trasloco dei genitori di Charlene da un paese vicino a Johannesburg a Montecarlo è stato interpretato come la volontà di stare vicino alla figlia per sostenerla il più possibile.

Lynette e Mike sono andati ad abitare in una magione regale a La Turbie, vicino a Monaco. Una fonte vicina a Charlene e Alberto ha rivelato che si incontrano molto spesso con la Principessa. “La fanno sentire al sicuro e le ricordano la vita spensierata che conduceva prima di diventare la Principessa di Monaco”.