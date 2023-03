“Carlo non è il vero padre di Harry”: informazioni tenute nascoste

Harry è figlio dell’amante di Diana? Le voci che Carlo non sia il suo vero padre ritornano a farsi insistenti, soprattutto ora che i due presto si incontreranno in occasione della cerimonia di incoronazione. Non sono bastate le prove concrete del test del DNA a fugare i dubbi. Ancora si insinua che Harry non sia figlio di Carlo e questo sarebbe il principale motivo per cui il secondogenito di Lady D non è mai stato veramente amato dal Sovrano.

Harry e il test del DNA

I media di tutta Europa stanno dunque rimestando nel torbido per quanto riguarda la relazione tra Carlo e Harry. Il Duca del Sussex certamente ha contribuito allo scatenarsi del gossip col suo comportamento sconsiderato, con le sue dichiarazioni e accuse irritanti che hanno irritato la Famiglia Reale ma in generale l’opinione pubblica di mezzo mondo. Adesso Harry rischia di essere persino espulso dagli Stati Uniti per la sua confessione pubblica di aver assunto droga e persino Meghan Markle non lo sostiene più, tanto ha compromesso la loro immagine. Altro che terza gravidanza, entro la fine del 2023 è previsto un bel divorzio.

Tornando alla paternità di Carlo, i dubbi sul secondogenito sono nati alla fine degli anni Novanta ma hanno raggiunto l’apice agli inizi del Duemila quando effettivamente Harry si sottopose al test del DNA che dimostrò il legame biologico col Re. Il documento mise a tacere i pettegolezzi e anche l’amante di Diana, il maggiore James Hewitt, indicato come il presunto vero padre di Harry a causa della loro incredibile somiglianza, poté finalmente rasserenarsi.

Nonostante le prove inconfutabili, le indiscrezioni però non si sono mai sopite del tutto e hanno trovato nuovo vigore con lo scandalo scatenato da Harry e Meghan nel 2020 quando hanno deciso di lasciare la Famiglia Reale e dopo la morte della Regina Elisabetta, l’8 settembre 2022, quando il secondogenito di Diana ha perso l’unica persona in grado di proteggerlo davvero.

Harry non è figlio di Carlo, la verità in Spare

Inutile dire, però, che anche il Principe ha lavorato per rovinarsi. Infatti, nella sua autobiografia Spare, uscita lo scorso gennaio, ha dedicato pagine alla vicenda della presunta falsa paternità di Carlo.

Harry pensava di spegnere in questo modo i rumors, ma come al solito ha sbagliato a fare i conti e ha contribuito a gettarsi la zappa sui piedi, per usare un’espressione popolare.

In Spare infatti riporta una battuta che Carlo gli rivolse, sollevando nuovamente i dubbi sul loro legame biologico. In fondo, l’allora Principe del Galles era furioso con Diana che da sempre gli ha rubato la scena e gli ha impedito di congiungersi ufficialmente col suo vero amore, Camilla Parker Bowles.

Dunque Carlo per indispettire Harry e irritare Diana osò dire: “Chissà se sono davvero il principe di Galles? Chissà se sono davvero tuo padre? Magari il tuo vero padre è a Broadmoor, ragazzo mio“, riferendosi al maggiore Hewitt che è stato l’amante di Diana, relazione nota a tutto il Palazzo. Carlo rideva della sua battuta, mentre Harry ne soffriva molto – si legge nell’autobiografia – soprattutto a causa delle voci che circolavano sulla sua illegittimità. “I lettori dei giornali scandalistici erano deliziati all’idea che il figlio minore del principe Carlo non fosse suo figlio. Per qualche ragione non si stancavano mai di questo “scherzo”; magari l’idea che la vita di un giovane principe fosse una farsa li faceva sentire meglio quando pensavano alla propria”, si sfoga Harry nel suo libro.

Harry nega anche una conversazione tra lui e Carlo in cui quest’ultimo gli avrebbe spiegato che era il suo vero padre e non Hewitt. Ma sostiene il Duca di Sussex, se il Re avesse avuto davvero dei dubbi sull’amante di Diana “si sarebbe tenuto per sé i suoi pensieri“. Ecco la frase che ha scatenato nuovamente le indiscrezioni.

Di fatto Harry ha ammesso che se Carlo avesse avuto delle informazioni sulla presunta paternità di Hewitt, non le avrebbe rivelate a nessuno, nemmeno a suo figlio, il quale dunque non può essere a conoscenza della verità sulle sue origini.

