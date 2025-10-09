Beatrice di York più ricca nonostante lo scandalo. Cresce il suo patrimonio

La Principessa ha creato la sua ricchezza nel settore privato, lontano da titoli nobiliari e cerimonie a Buckingham Palace. E si tiene così alla larga dagli sbagli dei genitori

Getty Images Beatrice di York

Nel bel mezzo dello scandalo che ha travolto i suoi genitori per il loro legame con Jeffrey Epstein, la Principessa Beatrice di York ha un valido motivo per tornare a sorridere.

Mentre la reputazione del Principe Andrea e di Sarah Ferguson è inevitabilmente crollata, la loro figlia maggiore si sta affermando sempre più come una donna di successo, diventando una della più ricche della famiglia reale britannica.

La nipote prediletta di Re Carlo ha fondato la società BY-EQ nel 2022 e nel 2024 ha moltiplicato esponenzialmente i suoi profitti, trasformando la sua attività in una delle più redditizie oggi e nell’immediato futuro.

Aumenta la ricchezza della Principessa Beatrice di York

Come riportato dal giornalista Richard Eden sul Daily Mail, la società di consulenza gestita dalla nipote della Regina Elisabetta, BY-EQ , ha chiuso l’anno fiscale 2024 con una crescita spettacolare. Fondata nel 2022, la società – il cui nome richiama Beatrice di York e Emotional Quotient (Quoziente Emotivo) – ​​è passata da un fatturato di 39.000 sterline nel suo primo anno a quasi mezzo milione.

Sebbene, al netto delle spese operative, l’utile netto si attesti a 274.846 sterline, la cifra rappresenta un balzo di oltre il 600% in soli dodici mesi. Ciò dimostra come la Principessa abbia capitalizzato la sua esperienza professionale per costruire un marchio solido in un campo sempre più competitivo: quello dell’intelligenza emotiva applicata alla leadership nell’era dell’intelligenza artificiale.

BY-EQ è nata con l’obiettivo di fornire consulenza ad aziende e organizzazioni sull’integrazione delle competenze emotive in ambienti di lavoro sempre più digitalizzati. Beatrice, con alle spalle un decennio di esperienza come analista nel settore degli investimenti privati, sostiene con questa attività la necessità di bilanciare i progressi tecnologici con l’empatia e la comprensione interpersonale.

Non si conoscono altri dettagli su questo progetto: sono stati pubblicati solo alcuni dati degli esercizi finanziari precedenti, ma la struttura interna del progetto e i suoi clienti restano top secret.

Il patrimonio di Beatrice di York e il marito

Ma oltre a questa attività, la Principessa può vantare anche altre importanti fonti di reddito, come il suo ruolo di consulente presso Afiniti, un’azienda globale di software e data intelligence, e la sua partecipazione in Purpose Economy Intelligence Ltd, di cui detiene quasi la metà delle azioni.

Tutto ciò consacra Beatrice come una figura con una crescente influenza economica all’interno della nuova generazione di reali britannici.

Il suo successo professionale è completato dalla carriera del marito, Edoardo Mapelli Mozzi, imprenditore e fondatore di Banda Property, dedicata alla progettazione e allo sviluppo di immobili di lusso. Negli ultimi mesi, l’azienda ha diversificato i suoi servizi includendo l’interior design di jet privati, una linea che promette di consolidare la sua espansione internazionale.

Lontano dai riflettori di Londra, Beatrice ed Edoardo hanno stabilito la loro residenza in una proprietà esclusiva nelle Cotswolds, dove godono di un ambiente più tranquillo con le loro figlie, Sienna Elizabeth e Athena Elizabeth.

Lì, tra riunioni virtuali e fughe in famiglia, la coppia ha trovato il perfetto equilibrio tra lavoro e vita privata. “È un modo per evadere”, hanno assicurato fonti vicine alla Principessa.