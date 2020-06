Le donne sagge non si perdono in lamenti o ricordi: loro generano il cambiamento

editato in: da

Non di ricordi o di rimpianti, ma di sogni e obiettivi futuri vivono le donne forti e coraggiose. Quelle sagge, che non si perdono nel passato, ma guardano ai loro errori per ricominciare, ogni volta, perché nonostante tutto hanno imparato a guardare il futuro.

E la vita, a quelle come loro, non ha fatto sconti. Credete che forse questo possa averle fermate? Mai. Si sono rialzate dopo ogni caduta, hanno inseguito il successo sempre, nonostante i fallimenti. E si sono evolute, giorno dopo giorno, senza perdersi in chiacchiere o lamentele, senza trascorrere le giornate a rimuginare su quello che era stato e che poteva essere.

Perché quelle come loro, sanno guardare indietro senza rancore o dolore, vivono il presente seguendo il cuore, e sanno amare la vita e le persone con tutte loro stesse. E quando ridono, i loro occhi s’illuminano.

Le donne così, conservano i loro ricordi più belli in una parte del cuore, ma non si perdono in essi. Hanno imparato con il tempo e l’esperienza che tutto ciò che è stato non tornerà, al contrario però è servito per scrivere un pezzo di storia incredibile, la loro. Un racconto da tramandare alle donne del domani, alle future generazioni affinché anche queste possano comprendere che la vita è un dono, e come tale va vissuto con tutta la passione possibile.

Le donne sagge generano cambiamenti, perché sono generose, empatiche e gentili, si prendono cura degli altri e rispettano il mondo che le circonda. Sanno ascoltarsi dentro e si fanno strada con il cuore. E sanno amare, con tutta la forza che hanno dentro.

Sono semplicemente straordinarie perché hanno compreso il senso della vita, prezioso e incredibile, e nonostante i sogni infranti, le promesse non mantenute e il cuore spezzato, perché sì, c’è sempre un cuore spezzato, loro sono sempre lì, più forti che mai, pronte ad accogliere la vita e i suoi enigmi meravigliosi.

Si riconoscono perché sono spettinate, audaci e a volte anche ribelli e perché hanno un cuore grande, sempre pronto ad amare. Hanno occhi che brillano, per sognare, e grandi ali per spiccare il volo.

Le donne così le riconosci perché, sono esattamente come te.