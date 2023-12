Nei prossimi mesi potresti organizzare quel viaggio "unico" che sogni da tempo: per scoprire la destinazione perfetta per te gioca con il test che ti svela quale parte del mondo ti aspetta

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: 123RF Test: Quale sarà la tua meta dell'anno?

Tra il lavoro pressante, lo studio opprimente, la famiglia pesante, la schedule degli impegni traboccante, arriva il momento in cui appare un pensiero urgente: “Basta, mollo tutto e parto!”. Un bel viaggio ci fa davvero staccare la spina e ricaricare le energie. Ma fa molto di più: ci apre la mente, ci regala emozioni e meraviglia, ci diverte e ci sorprende. Ne abbiamo bisogno per conoscere meglio il mondo là fuori, ma anche per indagare su noi stesse. Partire ci mette alla prova: ci stimola e ci sfida, invitandoci a guardare, a capire, a confrontarci.

Esperienze reali e sostenibilità

Non è importante solo la destinazione, ma anche il mood con cui si parte. Ormai si è più attenti alle esperienze che si potranno fare, come pure al reale contatto con la cultura del luogo che si visiterà. I nuovi viaggiatori sono anche alla ricerca della sostenibilità, scegliendo posti dove c’è più cura per l’uso delle risorse, le emissioni di carbonio e la tutela del patrimonio. Il viaggio giusto, insomma, deve colpirci al cuore, rimanere nel ricordo, farci sentire a posto con la coscienza e insegnarci qualcosa di importante. Però dovremmo trovare “quel” viaggio che si addice proprio a noi perché corrisponde ai nostri bisogni, alle aspettative, alla voglia (più o meno) di avventura o relax.

Per un viaggio indimenticabile

Gli input sono tanti, ma se vuoi una mano a scegliere dove andare gioca con il test che ti indica diverse mete sorprendenti e uniche per farti vivere un’indimenticabile esperienza di viaggio perfetta per te. Con le amiche, il partner o da sola? Questo lo decidi tu!