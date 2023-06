10 consigli per viaggiare low cost quest’estate

Fonte: istockphoto Viaggi low cost: consigli

Avete sempre sognato di vivere un viaggio indimenticabile, ricco di esperienze autentiche e sorprendenti, senza dover spendere una fortuna? Bene, questa estate il vostro sogno si avvererà.

Viaggiare low cost infatti non significa privarsi delle gioie del viaggio, ma piuttosto trovare modi intelligenti per risparmiare denaro senza compromettere la qualità dell’esperienza. Dall’alloggio economico alle strategie per sfruttare al meglio il budget, ci sono molte possibilità per viaggiare in modo economico senza rinunciare alla scoperta e all’avventura. Seguendo questi 10 consigli, e con un po’ di pianificazione e creatività, potrete godervi una vacanza indimenticabile senza spendere una cifra!

Calcolate il vostro budget

Ammettiamolo: viaggiare low cost significa cose diverse per persone diverse. Per questo, la prima cosa da fare è calcolare quanto siete disposti a spendere per le vacanze.

Mettete nero su bianco le cifre e ragionate. Se vorreste passare una rilassante vacanza al mare ma non puoi permetterti di arrivare fino alle Maldive, beh ci sono tantissime altre opzioni che rientreranno nel vostro budget.

Pianificate in anticipo… o last minute

Iniziate a pianificare il tuo viaggio con largo anticipo. Cercate offerte sui voli, prenotate alloggi economici e confrontate i prezzi delle attrazioni turistiche che volete visitare. Pianificare in anticipo vi permetterà di trovare le migliori tariffe e risparmiare.

Se però, per qualsiasi motivo, non avete ancora prenotato le vacanze, allora vi conviene aspettare fino all’ultimo minuto. Anche se può sembravi una mossa disperata, a ridosso della data di partenza, le compagnie aeree svendono sempre i biglietti rimasti invenduti.

Essere flessibili con le date del vostro viaggio vi permetterà di approfittare di tariffe più convenienti. Ad esempio, è buona cosa evitare di viaggiare nel weekend o durante i periodi di alta stagione. Questo può farvi risparmiare anche centinaia di euro.

Scegliete il mezzo di trasporto più economico

Quando si pianifica un viaggio low cost, è importante considerare attentamente il mezzo di trasporto da utilizzare. Ad esempio, all’aereo preferite il treno, dove spesso potete trovare ottime offerte per giovani o pacchetti, tipo quello dell’interrail. Altre valide opzioni sono le compagne di autobus low cost, in grado di offrire ottime tariffe anche per tratte medio-lunghe, e i traghetti.

Una volta arrivati a destinazione poi, evitate di usare la macchina ma preferite i mezzi pubblici o la bicicletta. Oppure potete semplicemente girare a piedi: non c’è niente di più bello che scoprire i segreti di una città passeggiando per le sue vie.

Attenzione alla destinazione

La destinazione ha un grande impatto sul costo di un viaggio.

Viaggiare verso destinazioni fuori dai sentieri battuti dai turisti significa che non dovrete scavare troppo il profondità nel vostro portafoglio. Optate quindi per mete meno conosciute o per luoghi dove il costo della vita è inferiore, in modo da poter risparmiare sui costi di alloggio, cibo e attività.

Fate la valigia in modo smart

Prestare attenzione alla fase di preparazione della valigia è importate perché vi aiuterà a evitare di dover pagare costi extra per il bagaglio in eccesso.

Inoltre, fare la valigia (senza stress) ma con attenzione permette di evitare di dover acquistare beni di consumo superflui o costosi durante il viaggio, consentendo un maggiore risparmio complessivo. Alcuni oggetti che potreste non pensare di portare ma dovreste? Una borraccia per l’acqua, cerotti, shampoo a secco, infradito da doccia, una piccola borsa per le gite di un giorno e un kway. Qualora andaste all’estero, assicuratevi inoltre di avere adattatori per prese del luogo in cui vi trovare.

Un altro suggerimento: lasciate un po’ di spazio nel bagaglio per qualsiasi cosa decidete di comprare quando siete via!

Cercate la tipologia di alloggi più economica

Quando possibile, evitate alberghi e Airbnb, e scegliete le opzioni più economiche. Le tipologie di alloggio più cheap per le vacanze includono ostelli, campeggi, affitti condivisi e couchsurfing.

Mangiate e comprate local

Se vuoi un’esperienza davvero autentica (e al tempo stesso più economica) mangia dove mangiano i locali. Di solito, infatti, se un posto è pieno di gente del luogo, potete star certe che il cibo è tanto delizioso quanto conveniente.

Lo stesso vale per qualsiasi cosa vogliate comprare. Evitate lo shopping nei negozi duty-free o nelle boutique nel centro della città, piuttosto acquista i vostri souvenir nei mercati locali dove troverete sicuramente oggetti unici e fatti a mano.

Portate con voi la tessera dello studente

Qualsiasi sia la vostra destinazione, non dimenticare di portare con voi la tessera dello studente. Questa infatti potrebbe darvi accesso a sconti speciali per musei, attrazioni turistiche, trasporti e molto altro ancora.

Cercate solo esperienze autentiche

Le migliori esperienze di viaggio spesso non hanno nulla a che fare con i soldi. L’obiettivo di cercare esperienze autentiche è infatti quello di connettersi con la destinazione e scoprire aspetti culturali unici.

Non è necessario spendere una fortuna per apprezzare la vera essenza di un luogo, ma piuttosto avere una mente aperta e curiosa per esplorare ciò che il luogo ha da offrire. Ricordate che i migliori ricordi di viaggio spesso non dipendono dai soldi spesi, ma dall’esperienza umana e dalla scoperta di nuove prospettive.