Test: quale sarà la tua parola dell’anno?

Fonte: iStock Parola dell'anno

Dicono che arriva per tutti, quell’istante in cui ci si deve fermare, per riflettere, capire, per fare i conti con tutto ciò che è stato e che poteva essere. Spesso, questo, coincide proprio con la fine di un anno e l’inizio di quello successivo: quale momento migliore, se non questo, per tirare le somme?

Vietato, però, lasciarsi andare ai rimpianti e ai rimorsi così come diventare prigioniere di un passato che non esiste in più. Al contrario, invece, l’invito è quello di rivolgere tutte le energie per pensare al presente e per viverlo al meglio che possiamo.

Facile a dirsi, ma nella quotidianità come si fa? Basta scegliere la parola dell’anno. Uno strumento molto suggestivo e utile che sa diventare una guida per i giorni che verranno, per aiutarci a ritrovare il sentiero giusto tutte le volte che ci smarriamo.

Hai già scelto la parola dell’anno?

Come abbiamo anticipato, dicembre può trasformarsi nel mese migliore per riflettere su tutto ciò che ha rappresentato l’ultimo anno per noi, compresi gli errori e i fallimenti che ne hanno fatto parte. L’obiettivo, questo è chiaro, non è quello di colpevolizzarsi o di lasciarsi andare ai rimpianti, quanto più di imparare dai propri errori e guardare al presente e al futuro con una maggiore consapevolezza, per crescere, migliorarsi ed evolversi.

Ad aiutarci a stilare quella famosa lista dei buoni propositi, ma soprattutto a mantenerla, ci pensa la parola dell’anno. E fidatevi quando vi diciamo che può davvero cambiare tutto.

La parola del nuovo anno, infatti, non è solo un augurio, ma diventa un mantra e un monito, un regalo da scartare e riscattare tutte le volte che sentiamo di averne bisogno. Non si tratta di una parola a caso, ma di un termine che per noi ha uno specifico significato, uno in grado di emozionarci, di smuovere qualcosa dentro di noi. Una parola che è un invito ad agire, a non arrendersi, a perseguire gli obiettivi e a realizzare i nostri sogni, anche quando tutto intorno crolla.

Una parola che assomiglia a uno strumento magico dal potere immenso che possiamo utilizzare tutte le volte che sentiamo di averne bisogno.

Quale sarà la tua parola dell’anno? Ecco come trovarla con il nostro test

Una sola parola può davvero aiutarci ad affrontare il nuovo anno? La nostra risposta è sì, ma l’invito è quello di provare per credere. Trovare la parola giusta non è sempre facile, ma il consiglio che vi diamo è quello di cercarla dentro di voi, di immaginare l’anno che verrà come un nuovo viaggio verso una destinazione sconosciuta: con quale stato d’animo volete affrontare questa avventura? Quel sarà il nome di quella bussola che porterete sempre con voi?

Come abbiamo detto, scegliere la parola giusta non è sempre facile, ecco perché abbiamo scelto di creare un test per aiutarvi a trovare la vostra. Non vi resta che mettervi all’ascolto del vostro cuore e rispondere alle nostre domande.