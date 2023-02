Perché mi sento triste senza motivo?

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Ho 35 anni, convivo e ho la fortuna di fare una professione che mi piace e che mi consente di vivere abbastanza bene, e anche di levarmi qualche sfizio ogni tanto. Vivo in una bellissima città e devo dire che la mia vita non ha nulla che non va. Con tutto quello che c’è in giro in questo momento, mi vergogno anche a lamentarmi, ma la verità è che non mi sento mai pienamente soddisfatta. Mi capita di sentirmi annoiata e anche un po’ triste, senza un’apparente motivazione. Senza un perché. Eppure, anche a voler cercare per forza un motivo io non riesco a trovarlo. So solo che ogni tanto mi isolo e mi allontano dalla mia famiglia, dal mio compagno e dagli amici. E mi sento in colpa per questo, ma tutto ciò che desidero è solo stare in silenzio, da sola. Cos’è che non va in me? Ne ho provato a parlare con le amiche ma loro mi rispondono “Di che ti lamenti?”, e hanno ragione. Perché mi succede?

Siamo fatte di tantissime emozioni che ogni giorno invadono e riempiono la nostra quotidianità. Ma non sempre siamo in grado di accoglierle e di affrontarle tutte. Alcune, infatti, sono così intense che fanno paura, e la tristezza fa parte di queste.

Il fatto che tu ti senta giù di tono ogni tanto, e che in te nasca il desiderio di allontanarti dal resto del mondo, non è un segnale preoccupante, ma ti dice solo che, come tutti, sei fatta di emozioni. Ed è probabilmente quando le ignori, o cerchi di reprimerle, che loro si manifestano in quella tristezza che ti spaventa. Quello che ti invito a fare io, però, è di non sfuggire da quello che provi ma, al contrario, di accoglierlo e di indagarlo con estrema sincerità.

Mi racconti di una vita che sì, hai ragione, all’apparenza è quasi da invidiare. Hai un partner con cui convivi, una casa in una bella città e un lavoro che ti piace. Mi sembra anche di capire che sei circondata da tante persone che ti vogliono bene. Ma sei sicura che è questa la vita che desideri? Forse un tempo era così, ma adesso? E sei proprio sicura che non ti manca niente?

Il fatto che ogni tanto in te nasca il desiderio di isolarti dagli altri è più che sacrosanto. Anzi, io ti invito a farlo più spesso, a pretendere un po’ di tempo da dedicare solo ed esclusivamente a te stessa. La solitudine è così bella per chi sa accoglierla! Il mio consiglio è proprio quello di approfittare di questi momenti per imparare a conoscerti meglio, per esplorare le tue emozioni senza remore.

Se devo dirti la verità, io mi sono fatta un’idea sul perché la tristezza sia diventata involontariamente compagna del tuo viaggio. E non credo di sbagliarmi. Penso che ciò che ti manca, in realtà, è un piccolo cambiamento che ti allontani da questo perfetto equilibrio che tiene in piedi la tua vita.

Hai raggiunto, probabilmente, tutto ciò che desideravi e sei rimasta aggrappata ai tuoi successi e a questi risultati. E non c’è niente di male, credimi, a voler restare in questa comfort zone. Ma se fosse proprio questa a non bastarti più?

Con questo non voglio dirti di stravolgere la tua vita, non credo sia quello di cui hai bisogno. Penso piuttosto che dovresti concederti una piccola ed entusiasmante inversione di rotta per scoprire quante cose lì fuori ti stai perdendo. Prova a cambiare abitudini, a rinnovarti, a fare delle cose che non hai mai fatto. Per superare la tristezza, e ritrovare la gioia nella quotidianità, credo proprio che tu debba concederti di perderti ogni tanto, per poi ritrovarti. In bocca al lupo!