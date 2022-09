Quello che gli uomini non dicono alle donne

Fonte: iStock Quello che gli uomini non dicono

Quante volte ci sarebbe piaciuto entrare nella mente di chi proprio non riuscivamo a capire? Tante, anzi tantissime. Abbiamo desiderato tutte, almeno una volta nella vita, avere quel potere magico che ci permettesse di leggere i pensieri altrui e di comprenderli.

E questo è vero sopratutto quando ci troviamo davanti agli uomini e a quegli atteggiamenti ambigui che proprio non riusciamo a comprendere e che troppo spesso lasciano ampio spazio all’immaginazione, ai dubbi e alla vacuità.

Non vogliamo fare di tutta l’erba un fascio, questo è chiaro, ma è inutile negare quella abissale differenza che esiste tra i modi di pensare delle donne e della controparte maschile, la stessa che rende la comprensione, a volte, davvero faticosa.

Come capire gli uomini

Spesso capita che, davanti ad alcuni atteggiamenti, non sappiamo proprio come comportarci. Non sappiamo se quel silenzio nasconde delle cose non dette, le stesse che dovrebbero allertarci.

E intendiamoci, non bisogna mica per forza dirsi sempre tutto. Ci sono pensieri che prendono forma nella mente di ogni persona, ed è nostro diritto tenerli tutti per noi, se è quello che vogliamo.

Tuttavia, lo sappiamo, la mancata comunicazione tra i partner genera dei grandi problemi nella coppia. E se da una parte le donne sono molto propense a esprimere i loro dubbi, e a parlare delle loro perplessità, la stessa cosa non possiamo dire degli uomini che preferiscono tacere piuttosto che affrontare una discussione.

Allora ci abbiamo pensato noi a metterci all’ascolto della controparte maschile, stilando una lista delle cose che gli uomini non dicono alle donne.

Quello che gli uomini pensano e non dicono mai (o quasi)

L’eccessiva disponibilità non piace agli uomini. A volte ne approfittano, è vero, perché del resto chi non lo farebbe avendo un partner che è disposto a pensare a tutto e a risolvere ogni problema? Eppure a loro, questo atteggiamento di remissione, proprio non piace. Non lo dicono, ma la verità è che sono molto più affascinati da una donna indipendente che sappia prendersi i suoi spazi, e magari farsi anche un po’ desiderare.

Gli uomini odiano il mito del vero uomo, ma non lo dicono. Non lo fanno perché sanno che molte donne sono ancora affascinate dal bello e dannato, dall’uomo forte e vigoroso che non ha debolezze. Ma anche loro ne hanno perché sono umani, e spesso hanno solo bisogno di una persona con cui parlarne.

Amano occuparsi delle loro compagne, ma preferiscono non dirlo. Quello che gli uomini vogliono, in realtà, è un rapporto equilibrato e indipendente da ambo i lati. Ma adorano poter indossare i panni dei principi azzurri, ogni tanto, per aiutare e supportare le loro partner.

Gli uomini hanno voglia di innamorarsi, ma non lo dicono e, probabilmente non lo faranno mai. Non lo dicono agli amici, né tantomeno alle donne che frequentano, sempre per tenere fede a quell’immagine di vero uomo che si sono costruiti. Però lo dimostrano, non nelle parole, ma nei fatti e nelle intenzioni.

Gli uomini adorano osservare le loro partner, anche se lo fanno in maniera discreta, per non farsi scoprire. Amano guardarci mentre ci trucchiamo o ci prepariamo, e anche quando ci svegliamo. Se poi lo sguardo è ricambiato è ancora meglio, potrebbe trasformarsi in un seducente gioco tra le parti.