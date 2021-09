Non mi accontenterò più di essere l’alternativa

Sono stata l'amica da chiamare all'occorrenza , quella che serviva per qualcosa, l'unica che rispondeva quando le altre non lo facevano più. Sono stata anche la fidanzata, quella scelta perché era la sola che restava, quando le altre stanche e con il cuore in frantumi se ne sono andate. Sono stata quella che ha dato, che ha amato, che si è presa cura senza chiedere niente in cambio. Mentre per gli altri, io, ero solo un'alternativa.

Ora so cosa vuol dire essere un'alternativa. Capisco bene dal profondo come ci si sente quando le persone non ci scelgono perché davvero ci vogliono, ma semplicemente perché gli capitiamo. Perché siamo la scelta più facile, quella comoda. Siamo il ripiego, siamo la scorta.

E non è giusto. Non lo è perché non siamo solo questo, e non dovremmo mai esserlo. Perché abbiamo un valore molto più alto di quello che gli altri ci attribuiscono, ma spesso non ce ne rendiamo neanche conto.

Così, io per prima ho ricoperto questo umiliante ruolo solo perché avevo bisogno di credere che fossi importante per qualcuno, per quelle persone alle quali ho donato il mio cuore. Mi sono illusa di essere la loro scelta, e invece ero solo un ripiego, un'alternativa.

Lo sono stata per un uomo che mi ha manipolata in maniera subdola e silenziosa. Lo sono stata per quell'amica che mi ha telefonato solo perché ero l'unica a essere disponibile, sempre. Finché ho capito che quel ruolo non poteva più appartenermi, che non potevo essere trattata come un piatto sul menù scelto solo perché tutto il resto è terminato.

Io voglio essere la scelta di tutte quelle persone che entreranno nella mia vita, e che lo faranno solo ed esclusivamente perché il coraggio di conoscermi davvero, di guardare dentro al mio cuore. Voglio circondarmi di rapporti autentici e sinceri in grado di arricchirmi, e non più di svilirmi come succedeva in passato.

Desidero costruire relazione vere, che devono contraddistinguersi per genuinità e spontaneità, e non per attese e speranze mal riposte. Ecco, è questo che oggi voglio per la mia vita e per il mio futuro: essere la scelta delle persone che amo.