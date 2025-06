Mia figlia 16enne va in vacanza con le amiche: cosa fare

Lasciar andare una ragazza da sola con le sue coetanee per un soggiorno in totale autonomia non è affatto facile: i pericoli sono tanti, ma l'occasione di crescita è importante. Ecco una mini-guida da leggere insieme, mamme ansiose e figlie impazienti

Mia figlia 16enne vuole andare in vacanza da sola in Salento con le sue amiche. Io ho paura che si mettano nei guai ma non me la sento di dirle di no. Sono una mamma quarantenne, cresciuta da genitori che mi hanno lasciata libera di andare, eppure ora temo per mia figlia: il mondo è spaventoso e forse lei non sa ancora difendersi. Quando io avevo la sua età sembrava tutto più facile...

123RF Mia figlia 16enne in vacanza con le amiche: cosa fare

La vacanza da sola, in compagnia delle amiche più care, è per una ragazza giovane l’occasione per mettersi alla prova e sentirsi “adulta”, libera dai vincoli familiari ma anche alle prese con tante responsabilità. È una specie di rito di passaggio che sancisce una tappa fondamentale della crescita personale: affermare la propria autonomia e sentire di non essere più dipendente dalla famiglia (o almeno così crede…).

I genitori però sono coscienti dei possibili pericoli che una ragazza giovane può correre: scioccati da terribili notizie di cronaca nera, oppure segnati da esperienze personali negative o semplicemente guidati dal sacrosanto istinto di protezione dei figli da possibili situazioni critiche, rischiano di arrocarsi su posizioni di chiusura e rifiuto che non portano a nulla di buono.

Già: di fronte a un “Tu noi vai da nessuna parte!”, le figlie pensano che i genitori siano paranoici e iper-ansiosi, non abbiano fiducia in loro, non le stimino abbastanza, impongano divieti assurdi e anacronistici (“Non ho mica 10 anni!”). Lo scontro frontale è in agguato, ma trovare la quadra si può: proviamoci così.

Comunicare per costruire il ponte tra voi

La chiave per superare questo stallo è la comunicazione. Chiara, onesta, obiettiva. L’unica via che permette di costruire un “ponte” di comprensione e fiducia reciproca. E, in questo caso, deve partire proprio dalla madre.

Mamma: Ascolta le esigenze di tua figlia

È fondamentale parlarle senza pregiudizi. Chiedile perché desidera tanto questa vacanza, quali sono i suoi piani, chi parte con lei e cosa si aspetta da questa esperienza. Dimostra a tua figlia che sei pronta a capirla senza criticarla. Lei potrebbe solo volere una vacanza di relax o trovare il modo per rafforzare i legami di amicizia: quindi scudi bassi e allarme medio. Ma nessuna sedicenne resiste alla voglia di sperimentare la movida estiva: locali, feste in spiaggia, spritz, bei ragazzi… Red alert! Tieniti pronta a non impallidire, ma a “colpire” con micro-raccomandazioni inattaccabili su alcool, sesso, ladri di cuori e di cellulari.

Figlia: Dimostrati “matura” (e furba)

Niente scatti di nervi, niente lagne, niente lacrimucce: dimostra a tua madre che sei in grado di gestire la tua richiesta senza capricci da novenne. Ricordati che è lei che ti finanzia… quindi annuisci e sorridi. Sinceramente!

Mamma: Esprimi le tue preoccupazioni con calma

Dopo averla ascoltata, parla dei tuoi dubbi. Dialoga con lei in modo sereno e logico, evitando toni accusatori. Spiega le tue paure: “So che siete in gamba, ma sono preoccupata per la vostra sicurezza, è un attimo che vi rubino tutto”, “Siete sveglie, lo so, ma temo che qualcuno possa darvi delle sostanze a vostra insaputa”, “Non vorrei che vi trovaste in situazioni spiacevoli”. Parla di ciò che temi possa accadere, non di ciò che pensi che lei farà.

Figlia: Stai a sentire con rispetto

La mamma non ha un attacco d’ansia immotivata, vuole solo metterti in guardia. Non è apprensiva, è realista e conosce il mondo. Essere caute, guardinghe e scettiche è un atteggiamento smart, non da boomer cringe. Ha ragione lei, insomma.

Mamma: Stabilisci gli accordi insieme

Ora puoi iniziare a negoziare. Lo scopo è trovare un compromesso che soddisfi il desiderio di indipendenza di tua figlia e le tue esigenze di sicurezza. I punti su cui accordarsi possono essere questi…

Destinazione e alloggio: È preferibile una località con servizi essenziali (alimentari, farmacia) e un alloggio con buone recensioni. Potrebbe essere un appartamento, un campeggio sorvegliato o un piccolo hotel.

Compagne di viaggio: Conoscere le amiche con cui partirà è fondamentale. Aprire una chat con le altre famiglie aiuterà a creare un senso di responsabilità condivisa.

Spese: Parla apertamente del budget e di chi pagherà cosa. Questo responsabilizza la ragazza sul controllo del denaro. Non farle capire che sei pronta alla ricarica della sua prepagata ogni momento: se vuole cavarsela da sola, dev’essere in grado di gestire la sua quantità di spesa quotidiana concordata con te.

Comportamento: Senza drammatizzare, ribadisci i rischi del consumo di alcol, droghe e altre attività a rischio, sottolineando la pericolosità e l’inutilità di atteggiamenti sopra le righe.

Emergenze: Cosa devono fare le ragazze in caso di imprevisti? Chi devono contattare? Concorda delle “procedure” come avvisare subito te, la chat comune, rivolgersi alla polizia locale, chiedere aiuto al presidio sanitario del posto in caso di ferite, cadute, mal di pancia, insolazione, sintomi non riconoscibili o preoccupanti. Chiedile di lasciare attiva la localizzazione, giurando di non assillarla ad ogni spostamento.

Ripensa a com’eri: Mentre la guardi preparare il trolley, prova a ricordare com’eri tu a 16 anni, ai tuoi sogni, i batticuori, i desideri di allora. Il mondo era comunque un posto molto rischioso: alcol e droghe micidiali erano dovunque, il terrorismo internazionale mieteva vittime, c’era la Sars, l’Aids ancora terribile, non c’erano i social (FB è del 2004), il primo iPhone è del 2007. La tecnologia era a dir poco primitiva in confronto ad oggi, ma i maschi erano gli stessi scaltri furfanti di sempre. Eppure sei sopravvissuta lo stesso, passandoci in mezzo con la giusta distanza. Così farà tua figlia in “libera uscita” con le sue coetanee. Esperienze come queste possono inoltre prepararla a viaggi più lunghi e a periodi di studio (o di lavoro) lontana da casa. Rendendola una donna consapevole, coraggiosa e indipendente.

Figlia: 10 tip per salvarti la vacanza