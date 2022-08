Mio marito si è fatto raggirare e mi ha abbandonata. Ora, pentito, vuole tornare

Fonte: iStock Mio marito mi ha lasciato per un'altra e poi è tornato

Sono stata lasciata da mio marito dopo 19 anni di matrimonio per un’altra donna, e la cosa che mi ha fatto più male è che questa persona io l’ho tolta dalla strada. Lei, la sua bambina e il suo compagno. Sono arrivati dalla Russia e non avevano né il latte per la piccola, né i vestiti per cambiarsi. Le ho trovato una sistemazione, le ho dato da mangiare e l’ho trattata come una di famiglia e lei mi ha fregato il marito. Eppure noi eravamo felici, non ci mancava nulla. Avevamo entrambi dei lavori in proprio appaganti, una casa di proprietà in campagna. Andavamo in vacanza in estate e la domenica ci incontravamo con gli amici. Lei, che forse voleva la mia vita, si è avvicinata a lui. E lui come un povero fesso si è fatto raggirare e mi ha abbandonata. Forse voleva la mia casa e i miei soldi, fatto sta che ha trovato solo mio marito e lo ha lasciato. Ora lui, pentito, vorrebbe tornare da me.

Mia cara, non posso dirti di perdonare tuo marito, così come non posso dirti di non farlo. Perché l’unica che può scegliere cosa fare di tutto questo dolore che hai dentro sei solo e soltanto tu. Puoi lasciarlo andare e ricominciare, oppure prenderti del tempo per affrontarlo. Puoi trasformarlo in qualcosa di ancora più prezioso e potente: nell’amore verso te stessa, e da quello ripartire.

Non c’è una scelta o giusta o sbagliata in questi casi, una da osannare e un’altra da condannare. C’è il tuo cuore in frantumi che cerca riparo nella ragione, che vaga nei meandri di tutte quelle domande senza risposta e che forse trova sollievo in quel bisogno disperato di trovare un colpevole. Ma lasciami dire che tutto questo non ti aiuterà a stare meglio.

Sei preziosa, e credimi se te lo dico, perché non tutti hanno la forza e il coraggio di aiutare dei perfetti sconosciuti. Tu lo hai fatto, dando una seconda possibilità a quella donna e alla sua famiglia. Lo hai fatto senza chiedere nulla in cambio, probabilmente spinta solo dalla generosità che appartiene al tuo cuore. E hai ragione a pensare che non ti meritavi questo tradimento, perché tu hai portato del bene nella vita degli altri.

Ma le persone sono degli universi sconosciuti e incomprensibili per noi che le guardiamo da fuori. Forse questa donna desiderava davvero la tua vita come dici, o forse in un attimo di disperazione si è aggrappata all’idea che con la presenza di quell’uomo al suo fianco tutto sarebbe cambiato. Io questo non posso saperlo, quello che so però, e che forse non ti piacerà, è che tuo marito ha esattamente le sue stesse responsabilità per la sofferenza che ora provi. E forse anche qualcuna in più.

Era lui che ti aveva promesso di restarti accanto, di amarti e di rispettarti per tutta la vita. Ed è stato proprio lui a infrangere quelle promesse. Il motivo non lo so. Quello che so però è che gli oggetti si rubano, le persone no. So anche che a volte le persone possono subire l’influenza degli altri, ma il cuore non può lasciarsi ingannare. Se lui ha scelto di “abbandonarti” è perché probabilmente ha sentito di doverlo fare. Sei pronta ad accettare questo?

Rifletti attentamente sulla risposta a questa domanda qualora volessi riservargli il tuo perdono, qualora decidessi di ricominciare con lui. Se lo farai non sbaglierai, perché avrai seguito il cuore, ma devi stare molto attenta perché le cicatrici che ti ha lasciato questa rottura torneranno a sanguinare e a fare male se non te ne prenderai cura con gentilezza e pazienza.