Insegniamo ai nostri figli ad aiutare gli altri

editato in: da

L’insegnamento più grande che possiamo dare ai nostri bambini è quello che riguarda la gentilezza, l’empatia e il dono. Non dimentichiamoci mai che in qualità di mamme abbiamo un ruolo importantissimo, quello di educare e crescere gli uomini straordinari che un giorno cambieranno il mondo.

Per questo è nostro compito dare ai figli tutti gli strumenti per sviluppare le migliori virtù che dovrebbe avere un uomo, quelle della gentilezza, della condivisione e dell’empatia. È importante insegnare ai nostri figli il valore e il significato di aiutare gli altri, senza aspettarsi nulla in cambio.

Spieghiamogli che la vera soddisfazione è quella che arriva dalla consapevolezza di aver fatto qualcosa di bello per un’altra persona senza un doppio fine. Insegniamo loro il valore della reciprocità e il significato di dare, senza chiedere nulla indietro.

E poi ancora la gentilezza, nei confronti del prossimo, della natura e del mondo intero. Raccontate ai vostri figli una storia, quella delle persone buone e speciali che sanno comprendere e accettare le situazioni diverse da quelle che caratterizzano la loro quotidianità.

Ricordiamoci sempre che il nostro compito è quello di promuovere l’amore, la gentilezza e l’accettazione, per i nostri bambini e per le generazioni del futuro. Ma non fermiamoci a questo, raccontiamo ai nostri figli l’importanza del dono, un gesto così importante quanto dimenticato che dovrebbe far parte della loro quotidianità. Spieghiamo loro che il dono non rappresenta qualcosa di puramente materiale: è un abbraccio, è il tempo trascorso insieme.

E infine, attraverso la favola più bella, spieghiamo loro quanto può essere brutta l’invidia, quella cattiva. Al contrario invece invitiamoli ad essere felici, sempre, dei successi altrui, e a stimare chi riesce a raggiungere sogni e obiettivi, e ancora a prendere quelle persone come un esempio da seguire piuttosto che da giudicare.

Raccontiamo loro come può essere bello condividere la vita, tra successi e fallimenti, con gli altri, imparare a dare e a ricevere, ad esserci per le persone quando hanno bisogno di un supporto e a non vergognarsi di chiedere aiuto, mai.

Insegniamo ai nostri figli oggi a diventare gli uomini straordinari di domani.