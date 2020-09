Chi abbiamo amato sarà sempre con noi, nel nostro cuore

editato in: da

Non troveremo mai una spiegazione logica o razionale, né un capro espiatorio su cui sviscerare tutto il dolore e la disperazione perché quello che si prova dopo una perdita non lo si può definire.

E proveremo a dare la colpa alla vita o al destino beffardo, e ci arrabbieremo con noi stesse per tutte le cose che potevamo fare e dire, e piangeremo mille notti mentre il cuore si frantumerà in tanti piccoli pezzi. Arriverà il dolore, quello lacerante e lascerà poi il posto alla disperazione che, giorno dopo giorno, si affievolirà un po’ di più.

Riprenderemo la nostra vita e ricominceremo a sorridere di nuovo, con quegli occhi sempre un po’ gonfi. Il dolore non sparirà ma sbiadirà, lentamente, mentre i ricordi delle persone che non ci sono più saranno sempre vividi, dentro di noi. Perché la morte non è niente, lei non è in grado di cancellare i sentimenti, le emozioni, il legame che c’era, lei davvero non può farlo.

Perché quando amiamo qualcuno, ci leghiamo a lui con un filo invisibile, ma così resistente, che nessuno può spezzare; neanche la morte. E chi ha fatto parte della nostra vita, chi l’ha riempita con le sue risate, con i gesti e le carezze, con il suo amore, non scomparirà solo perché ora si trova da qualche altra parte, perché il suo posto è esattamente qui, nel nostro cuore.

Perché davvero, come scriveva Henry Scott Holland, la morte non è niente. E forse, le parole della sua poesia ci possono dare la forza e il coraggio di rimettere insieme i pezzi per chi, apparentemente non c’è più, per dare loro una casa, un porto sicuro e colmo d’amore nel nostro cuore.