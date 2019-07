Insegna a tuo figlio a rispettare gli animali e la natura: sarà un adulto migliore

editato in: da

Insegnare ai figli ad amare la natura e gli animali, è il più grande regalo che potete fare alla loro crescita.

I bambini che rispettano gli animali e la natura, saranno adulti migliori, lo confermano anche gli psicologi dell’Università di Cambridge.

Il rispetto verso gli altri e la capacità di relazionarsi con il mondo esterno e con le creature che ne fanno parte, permetterebbe al bambino di crescere in maniera serena e equilibrata. Tutto parte dalla sintonia tra uomo e universo: il compito di una madre è quindi far si che i propri figli abbiano un corretto rapporto con gli animali e la natura, basato sul rispetto.

Insegnare al proprio bambino a relazionarsi con un animale vuol dire educarlo alla diversità e alla differenza: oltre all’uomo esistono altri essere viventi che meritano amore e rispetto. Il rapporto prolungato tra bambini e animali inoltre, favorisce lo sviluppo della sensibilità e dell’attenzione nei confronti di ciò che lo circonda. A volte poi, possono crearsi dei legami che vanno oltre l’apparente comprensione umana.

I bambini che entrano in contatto con gli animali, sviluppano un empatia al di sopra della media, sapranno dunque comprendere meglio le emozioni e i comportamenti degli altri oltre a capire l’importanza di ogni essere vivente.

Anche il rapporto con la natura è fondamentale per la crescita e lo sviluppo del bambino. È risaputo che, trascorrere del tempo immersi nel verde apporta diversi benefici alla mente e al corpo.

Questo aspetto dell’educazione può sembrare scontato. In realtà sempre più spesso, i genitori dimenticano di trasmettere ai figli questa attitudine, perché assorbiti dalla quotidianità o per mancanza di tempo.

Eppure, educare il proprio figlio, sin da piccolo, a rapportarsi in maniera rispettosa alla natura e a tutto quello che la terra offre, lo aiuterà nel percorso di crescita ad ammirare l’universo e ad entrare in connessione con questo.

I bambini che amano stare con gli animali e in mezzo alla natura, diventeranno un giorno degli adulti davvero speciali.