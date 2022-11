Mi sono innamorata del mio migliore amico. Ma siamo entrambi sposati

Avevo 13 anni quando ho conosciuto Lorenzo, oggi ne ho quasi 40. Ci siamo incontrati durante una vacanza studio e da quel momento siamo diventati inseparabili. Molto più di migliori amici, quasi fratello e sorella. Abbiamo condiviso tutto insieme: viaggi, esperienze e amori. Lui si è trasferito a Berlino con la sua fidanzata e io sono rimasta in Italia. L’affetto, però, non è mai svanito. Un anno fa è ritornato in Italia con quella che ora è diventata sua moglie e ci siamo ritrovati. Viviamo nella stessa città, ci sentiamo ogni giorno e appena possiamo ci incontriamo, senza i nostri rispettivi partner. Con il trasferimento in Italia, però, il suo matrimonio è andato in crisi, e io sono diventata il suo punto di riferimento. Lui è tornato a essere il mio. Mi ha anche confessato che da adolescente era innamorato di me. Questa notizia mi ha mandata in crisi perché da quel momento non ho fatto altro che pensare a come sarebbe stata la mia vita insieme a lui. Ora siamo più vicini che mai, e io ho come la sensazione di provare molto più di un semplice affetto. Fino a qualche mese fa credevo di amare mio marito, adesso non lo so. E se fosse Lorenzo l’uomo giusto? E se questa fosse la mia ultima occasione di felicità? E se invece si trattasse di un semplice capriccio. Aiuto, non so che fare.