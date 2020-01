Le persone che si lamentano vogliono solo essere ascoltate. Non ricevere consigli

Ci sono persone che non perdono occasione per lamentarsi di qualunque cosa. Sui social, con gli amici, da soli o con i familiari. Si lamentano del lavoro, del meteo, dei figli, del partner, e chi più ne ha più ne metta.Ascoltandoli viene quasi spontaneo cercare di far vedere loro il bicchiere mezzo pieno, di aiutarli a cambiare atteggiamento e approccio nei confronti della vita. Ma, il più delle volte, è inutile. Dai lamentosi cronici ci si deve difendere e non dar loro consigli: perché non è ciò che cercano!