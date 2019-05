La donna che ama la solitudine non è strana, ma libera e serena

La solitudine è da sempre vista con un occhio diffidente ma non è affatto una condizione negativa. Scegliere di passare del tempo da sole non significa essere sole, tutto il contrario. Chi di noi non ha mai desiderato un momento di pace e silenzio tutto per sé? E' successo a tutti, ma quasi sempre accade per "guarire" un certo tipo di situazione. Stiamo soli per pensare, per riflettere, per sbollire la rabbia, per non farci vedere piangere dagli altri. Insomma: oggi, se si sceglie di stare da soli, non è quasi mai per il semplice gusto di godersi la propria compagnia.