Fonte: iStock Fare l'amore dopo anni insieme

Ho bisogno di un confronto perché qualche sera fa, a una cena tra vecchie amiche piuttosto intime, è uscito l’argomento sesso. Premesso che abbiamo tutte (tranne una) un partner, la maggior parte di lunga data, ventennali, e una di noi invece più recente perché è separata e ha da circa un anno un nuovo “fidanzato” (passatemi il termine, anche se non siamo più ragazzine). Vabbè arrivo al dunque… si parlava di quante volte lo si fa, e la media è di un paio al mese. Poi una di noi salta fuori a dirci che lei e il marito, insieme da 24 anni, lo fanno quasi tutti i giorni. Tutti i giorni, dopo 24 anni. Davanti al nostro stupore ci ha detto che è una cosa normalissima tra due che si amano. E che siamo noi a non essere normali, e che se lo facciamo così poco allora vuol dire che c’è qualcosa che non va nelle nostre vite di coppie. Magari è il caso di separarsi (giuro, ci ha detto così). Ma secondo voi?

Amica mia, ti anticipo già che qui non troverai la risposta che stai cercando perché in realtà quando si parla di amore, e più in generale di relazioni, non esistono cose che possono essere considerate giuste o sbagliate, almeno non in maniera totalizzante. Mi chiedo, piuttosto, come mai questo discorso ti abbia turbata, o comunque abbia scatenato in te il bisogno di confrontarti con qualcun altro. Ma procediamo per gradi.

Il sesso è da sempre considerato molto importante, lo è sicuramente all’interno di una relazione sentimentale e lo è anche quando non si è in coppia. Per alcune persone è una priorità, per altre è fondamentale. E, però, c’è anche chi ha scelto di rinunciarvi totalmente e si dichiara comunque felice e appagato. Chi siamo noi per mettere in dubbio le scelte degli altri se queste sono guidate dal benessere?

Voglio dire, parliamo di qualcosa che è così soggettivo, personale e intimo che mi sembra davvero difficile, oltre che superfluo, provare a misurarlo in qualche modo. E poi, amica mia, perché mai dovremmo metterci a contare quante volte a settimana facciamo l’amore con il nostro partner?

Io penso, e te lo dico sinceramente, che il successo di una relazione – e quando parlo di successo mi riferisco al benessere della coppia e dell’individuo – sia dato da un mix di ingredienti che vengono dosati in modi e maniere differenti. La componente sessuale c’è, ed è importante, ma non meno, per esempio, del supporto, della presenza, dei baci e degli abbracci. O, ancora, dei momenti condivisi, delle chiacchiere e delle risate. Puoi e devi scegliere tu a cosa dare importanza.

Certo è che se ascoltando l’intensità della vita sessuale della tua amica ti è venuto qualche dubbio, forse potresti provare a dosare nuovamente gli ingredienti della tua relazione. Mi spiego meglio: con ricerche scientifiche alla mano posso dirti che il calo di passione è piuttosto fisiologico nei rapporti di lunga data, eppure riaccendere o animare un po’ quella scintilla è possibile eccome. E lo è in modi e maniere che ti stupiranno.

Potresti provare nuove cose con il tuo partner, flirtare con lui come facevi un tempo, giocare insieme e ritagliarti dei momenti di intimità per abbandonarvi al desiderio e alla passione. Ma solo se è questo ciò che vuoi, senza sforzarti di dover raggiungere un numero o uno standard suggerito da qualcun altro.

Quindi no, per rispondere alla domanda della tua amica, e alla tua, non è il caso di separarsi solo perché non si fa l’amore tutti i giorni. Siete tu e il tuo compagno, così come tutte le coppie, a stabilire i ritmi e a creare momenti e spazi da dedicare all’intimità in base ai vostri desideri e bisogni.