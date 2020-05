Dateci delle occasioni adeguate e saremo capaci di tutto

editato in: da

Dicono di noi che siamo il sesso debole, quello più fragile, quello da proteggere. È evidente che chi ha osato dire questo, non è mai stato una donna. La verità è che poche creature al mondo sono così forti e fiere come noi, del resto è risaputo che in ognuna si nascondono delle forze potenti e misteriose, che ci rendono in grado di fare tutto.

Proprio così, perché se lo vogliamo, possiamo buttare giù muri enormi e pesanti, superare ogni ostacolo, piangere lacrime amare mantenendo un sorriso, e alzarci a ogni caduta. Queste siamo noi, donne fortissime, coraggiose e ribelli, capaci di ogni cosa.

E se qualcuno dovesse avere dubbi, provate a ricordargli cosa diceva quel genio di Oscar Wilde sull’universo femminile: “Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto”, e come dargli torto! Ci districhiamo tra i mille impegni della giornata, organizzando lavoro, famiglia, casa e figli, siamo delle moderne e instancabili wonder woman, anche se, ogni tanto, qualcuno dovrebbe ricordarci che abbiamo davvero bisogno di fermarci, giusto un po’.

Siamo davvero capaci di tutto e basta osservarci nella nostra quotidianità per capire quanto questo sia vero. Certo non è stato sempre così, in passato siamo state relegate a ruoli limitanti, che non ci hanno consentito di esprimere completamente noi stesse.

Per troppo tempo siamo rimaste confinate tra le pareti domestiche, ad occuparci dei figli e dei mariti, come se questo fosse il nostro compito principale, la ragione della nostra esistenza. Ma ora ci guardano e ci ammirano. Qualcuno ci prova, a renderci vittime degli stereotipi, ma noi siamo più forti di qualsiasi diceria.

E che guardino altrove, tutti quelli che non capiscono, che non comprendono il nostro potere, che più che da una bacchetta magica proviene dal cuore, dall’anima. Quello che ci rende mamme meravigliose, amanti passionali, compagne fidate, amiche su cui contare sempre, figlie presenti. Ma quanti “ruoli” incredibili si nascondono in una sola donna?

Quindi chiediamole al mondo queste opportunità, per fare ciò che amiamo, per essere chi vogliamo. E se non ce le concedono, pretendiamole, prendiamole, perché siamo donne e siamo capaci di tutto.