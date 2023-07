Disegnare fa bene: non smettere di farlo da adulta

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: iStock Disegnare ci rende felici anche da adulti

Quando raggiungiamo l’età adulta, ci troviamo spesso intrappolati tra vari impegni e responsabilità che sembrano soffocarci. Tuttavia, c’è un rifugio sicuro e silenzioso, un angolo di pace dove possiamo ritrovare noi stessi: il disegno.

È lì che la nostra mente si libera, i pensieri fluttuano leggeri come pennellate sulla tela e tutto il resto sembra svanire nell’ombra. Non c’è giudizio, solo libertà assoluta di espressione. Questa forma d’arte, spesso trascurata dopo l’infanzia, ci permette di comunicare senza parlare, di evadere dalla realtà e di creare un mondo tutto nostro, in cui possiamo davvero respirare.

Numerosi studi sostengono che i suoi benefici si estendano fino all’età adulta. In particolare, secondo una ricerca condotta da APA PsycNet Advanced Search, associazione di categoria che rappresenta gli psicologi degli Stati Uniti d’America, disegnare e colorare sono attività che promuovono il benessere generale nelle persone di tutte le età.

Ora, a quanto pare, è tempo di riscoprire quest’arte perduta. Vediamo insieme quali sono i benefici che questa pratica creativa può portare al nostro benessere.

I vantaggi di riscoprire il tuo artista interiore

Che si tratti di uno schizzo meticoloso o di uno scarabocchio casuale, ogni tratto della matita può aiutare a migliorare la concentrazione, ridurre lo stress e incoraggiare l’espressione personale. Incorporare il disegno nella nostra vita quotidiana, indipendentemente dalle nostre capacità artistiche, può contribuire in modo significativo alla nostra salute mentale ed emotiva generale. Ecco spiegati i motivi per cui il disegno è vantaggioso per tutti.

Scatenare la creatività

La vita adulta può sembrare monotona e prevedibile, ma il disegno ci permette di esplorare nuove idee e prospettive, stimolando la nostra creatività. Questa attività, infatti, coinvolge diverse aree del cervello legate all’immaginazione, alla risoluzione dei problemi e all’innovazione. Inoltre, il disegno ci permette di esprimere emozioni profonde che, talvolta, non riusciamo a comunicare.

L’atto di disegnare coinvolge sia l’emisfero destro, associato alla creatività e al pensiero olistico, sia l’emisfero sinistro, responsabile del pensiero logico e delle capacità motorie. È un processo che ci incoraggia a pensare fuori dagli schemi, sfidare le regole e creare qualcosa di unico e personale.

Migliorare le capacità cognitive e la concentrazione

Il disegno è un potente esercizio cognitivo. Aiuta a migliorare le capacità motorie, l’analisi visiva e la coordinazione occhio-mano. Inoltre, richiede concentrazione e attenzione che possono aiutare a migliorare la memoria, oltre a ridurre il rischio di declino cognitivo negli anni successivi.

Quando disegniamo, ci immergiamo completamente concentrandoci su ogni dettaglio, osservando attentamente il mondo che ci circonda e prendendo decisioni ponderate sulla composizione e sulla scelta dei colori.

Promuovere il benessere emotivo

Il disegno possiede qualità terapeutiche sorprendenti. Quando svolgiamo questa attività, infatti, i nostri neuroni collaborano in modo sincronizzato, cinque volte più del normale, promuovendo la produzione di endorfine e altre sostanze naturali benefiche.

Questo processo può aiutare a ridurre lo stress, l’ansia e la depressione, portando a un notevole miglioramento della salute mentale. La pratica del disegno ci consente di concentrarci sul qui e ora, mettendo temporaneamente da parte le nostre preoccupazioni.

Un percorso per l’espressione di sé

Il disegno è un potente mezzo di espressione non verbale che offre un modo unico di comunicare i propri sentimenti e pensieri. Questa pratica favorisce l’intelligenza emotiva, stimolando al contempo la creatività. Inoltre, incoraggia l’introspezione, permettendo alle persone di acquisire una comprensione più profonda di sé stesse.

Quando disegniamo, attingiamo spesso al nostro subconscio, rivelando emozioni e idee nascoste. Questa profonda riflessione può favorire la crescita personale, l’autocoscienza e una comprensione più profonda delle nostre emozioni.

Apprendimento e miglioramento continuo

La bellezza del disegno risiede nel fatto che non è mai troppo tardi per ricominciare. Anche solo pochi minuti al giorno sono sufficienti per attrarre tutti i benefici del caso. Che tu stia realizzando un ritratto dettagliato o facendo degli scarabocchi durante una riunione, ogni tratto che realizzi può farti sentire meglio.

Inoltre, oltre allo sviluppo delle capacità artistiche, disegnare ci aiuta a capire che le nostre abilità possono essere potenziate attraverso impegno e dedizione. Il disegno ci insegna a essere pazienti e perseveranti e a continuare a sperimentare anche quando i nostri primi tentativi non soddisfano le nostre aspettative.

Insomma, disegnare è più di un semplice passatempo. Si tratta di uno strumento che potenzia la mente, esplora le emozioni e favorisce la crescita personale. Quindi, rispolvera quei vecchi album da disegno, prendi una matita e inizia a creare il tuo capolavoro. I vantaggi sono immensi e l’unico limite è la tua immaginazione.