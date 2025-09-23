Psicologa, fondatrice di “Settimana del Cervello”. È una nomade digitale: lavora da remoto e lo fa viaggiando.

iStock Il ritorno alla routine non è solo un passaggio di calendario, ma una sfida psicologica e fisica da riconoscere

Il periodo post-vacanze può mettere a dura prova il benessere psicofisico in modi diversi. Da una parte c’è la depressione post-vacanza, una condizione transitoria caratterizzata da malinconia e calo del benessere generalizzato legato al ritorno alla routine quotidiana. La depressione post-vacanza è una reazione naturale e temporanea al cambiamento di ritmo e si risolve di solito spontaneamente entro qualche settimana.

Lo stress da rientro, invece, è più specifico e in genere riguarda la sfera lavorativa: è una tensione psicofisica legata al riprendere i compiti e le responsabilità dopo una pausa, spesso accompagnata da ansia, stanchezza e frustrazione.

Se non riconosciuto e gestito adeguatamente, lo stress lavorativo può evolvere in burnout lavorativo, una sindrome da stress cronico che si manifesta con esaurimento emotivo, cinismo, senso di inefficacia e ridotta motivazione.

La differenza principale sta nel fatto che mentre la depressione post-vacanza coinvolge l’umore generale e dura poco, lo stress da rientro può essere focalizzato sulle condizioni lavorative e, se persistente, causare un disagio profondo e duraturo che influisce su tutta la vita dell’individuo.

Riconoscere i segnali precoci di stress e burnout e adottare strategie concrete è quindi fondamentale per trasformare il ritorno alla routine in un’occasione di salute mentale duratura ed evitare che la stanchezza temporanea diventi un problema più serio.

Riconoscere i segnali: la mappa fisica e psicologica del malessere

I segnali di stress e burnout si presentano in modo graduale e possono essere diversi da persona a persona.

Tra i sintomi fisici più frequenti:

tensione muscolare costante (specie a schiena, spalle, collo);

cefalee ricorrenti e mal di testa che peggiorano nelle ore lavorative;

disturbi digestivi come gonfiore, acidità o nausea, spesso senza cause organiche chiare.

Dal lato psicologico, il quadro può includere:

un senso di “saturazione”, cioè la sensazione di essere sopraffatti da mille richieste;

distacco emotivo nei confronti di colleghi, clienti e obiettivi professionali;

perdita di piacere in ciò che prima motivava e dava soddisfazione;

irritabilità elevata e calo della capacità di concentrazione.

Questi segnali di solito non esordiscono all’improvviso, ma si accumulano silenziosamente. Alcune persone sviluppano prima disturbi fisici, altri sentono una perdita di energia o di entusiasmo. Imparare ad ascoltarsi è il primo e più importante passo per riuscire a intervenire in maniera efficace.

Psicologia del “chunking”: suddividere per (ri)motivarsi

Davanti a una scrivania piena di impegni, la tentazione è prendere di petto la situazione e affrontare tutto insieme, con il rischio assai concreto di venire travolte dall’ansia. La psicologia suggerisce invece il metodo del “chunking”: scomporre i compiti in piccoli step o micro-obiettivi.

Così, “preparare un report complesso” diventa una serie di azioni semplici: raccogliere i dati, scrivere la bozza, controllare errori, creare il sommario. Oltre ad alleggerire il carico mentale, ogni mini-obiettivo raggiunto fornisce una micro-soddisfazione e rinforza la motivazione.

Per aiutarsi nella gestione delle priorità, uno strumento pratico è la Matrice di Eisenhower: si divide ciò che è “urgente e importante”, “importante ma non urgente”, “urgente ma non importante”, “né urgente né importante” e questo aiuta a evitare la trappola che fa sembrare tutto “urgente ed importante” e a focalizzarsi sulle attività davvero strategiche.

Un esempio di agenda sostenibile per il benessere mentale potrebbe essere:

Mattina: 1 task importante (senza interruzioni) + controllo email;

Pausa attiva: camminata di 10 minuti;

Tarda mattina: task di media priorità;

Pausa pranzo senza dispositivi;

Primo pomeriggio: micro-task (compiti rapidi, richieste);

Ultima mezz’ora: revisione lista next-day e chiusura graduale.

Un altro metodo che si integra bene è quello di Make Time, di John Zeratsky e Jake Knapp: ogni giorno scegli un Highlight, cioè un obiettivo chiaro che darà senso alla giornata.

Non deve per forza essere un compito lavorativo: può essere telefonare a un’amica, dedicarsi a un hobby o allenarsi. Se l’Highlight appare troppo grande, il chunking aiuta a frammentarlo in parti più semplici, per mantenere il focus senza ansia.

Le micro-pause attive: come ricaricarsi davvero in poco tempo

Gli studi mostrano che “micro-pause attive” come pause di respiro consapevole, stretching leggero, o un momento caffè senza smartphone sono molto più rigeneranti di lunghe pause passive. Fermarsi anche solo 2-5 minuti ogni ora per cambiare postura, muoversi o rilassarsi brevemente aiuta a scaricare le tensioni e a prevenire la sensazione di sovraccarico. Questo però non accade se quei 5 minuti li passiamo a scrollare lo smartphone!

Allo stesso modo, dedicare almeno 10 minuti al giorno a una lettura silenziosa, al contatto con il verde (anche in terrazzo o in balcone), a una chiacchierata rilassata senza l’urgenza delle notifiche digitali rafforza la resilienza allo stress e stimola neurotrasmettitori utili al benessere psicologico.

Rituali che fanno bene al cervello: il segnale di stop

Alla fine della giornata lavorativa, inviare un “segnale di stop” al cervello può essere un gesto semplice come spegnere computer e telefono, riordinare la scrivania, cambiarsi d’abito, accendere una candela o una musica rilassante che comunica al corpo che “il lavoro è finito”.

Questo può aiutare il sistema nervoso a iniziare il processo di rilassamento e può anche migliorare la qualità del sonno, riducendo le ruminazioni notturne e facilitando una transizione più dolce verso il tempo privato.

Il potere delle relazioni e del tempo libero attivo

Numerosi studi confermano che le relazioni sociali e il supporto emotivo sono tra i più grandi fattori protettivi contro stress e burnout: poter condividere emozioni, paure e fatiche con amiche e amici, famiglia o colleghi allevia il peso psicologico e offre nuove prospettive.

Per questo è importantissimo inserire appuntamenti fissi per sé: hobby, sport, attività creative, un pranzo con un’amica o qualunque esperienza personale devono essere considerati impegni prioritari, non concessioni “extra”.

Attenzione anche alla qualità del tempo libero: il “tempo passivo” (come un uso eccessivo dello smartphone, zapping o scrolling senza fine) tende ad aumentare la stanchezza mentale e non offre una reale opportunità di ricarica.

Si deve investire invece sul “tempo libero attivo”: fare attività rigeneranti come esercizio fisico, visite culturali, cucina creativa, gioco, interazioni sociali è associato a un benessere più duraturo e a migliori capacità di gestione dello stress.

Per riassumere, imparare a riconoscere i segnali, suddividere e programmare le attività, adottare micro-pause consapevoli, proteggere davvero il tempo privato e coltivare relazioni vere: queste azioni sono abitudini scientificamente validate che aiutano a costruire quotidianamente una vera barriera contro lo stress lavorativo e il rischio di burnout.