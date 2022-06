Chi semina amore raccoglie amore

C’è un detto che ci accompagna da sempre, la cui veridicità è stata confermata dalle nostre personali esperienze. Ci hanno detto che chi semina raccoglie, sia nel bene che nel male, e in effetti a guardare il bagaglio che ci portiamo dietro non possiamo fare altro che confermare che sia così.

Perché nonostante ci siano cose sulle quali il nostro potere è praticamente nullo, ce ne sono molte altre che dipendono solo ed esclusivamente da noi e dai nostri atteggiamenti. Perché non dobbiamo mai dimenticare la responsabilità delle nostre azioni e le loro conseguenze.

Conseguenze che possono essere attese, accolte o subite o che possono arrivare inaspettatamente, come se fossero doni a noi dedicati.

Chi semina raccoglie

Fu il profeta Osea a dire che “Chi semina vento raccoglie tempesta” – aggiungendo – “E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta”. Una frase che si è trasformata in un saggio proverbio, in un monito per le nostre azioni, presenti, passate e future.

Una verità che si concretizza con tutte le esperienze che viviamo giorno dopo giorno, siano esse positive che negative, che dipendono dai nostri atteggiamenti.

Perché è vero che molto di ciò che viviamo dipende dal nostro comportamento e più questo è positivo e produttivo, più la semina sarà rigogliosa. Perché la vita ci ha donato un terreno fertile da coltivare, sta a noi scegliere come sfruttarlo al meglio.

L’amore nasce dalla semina

E anche l’amore non è immune da questa semina personale che fa parte della nostra vita. Del resto, quando parliamo di questo sentimento, tendiamo sempre a paragonarlo a un fiore. Un esemplare raro e delicato che ha bisogno di essere coltivato, nutrito e protetto per sbocciare in tutta la sua meraviglia.

Ma seminare amore non vuol dire solo dedicarsi alla persona che si ama o al proprio partner. Vuol, dire avere un atteggiamento propositivo nei confronti di ciò che abbiamo, di ciò che ci circonda. Nei confronti della nostra vita e delle persone che ne fanno parte.

E facendo così riceveremo tutto ciò che abbiamo donato agli altri in maniera incondizionata. Ma non dobbiamo farlo solo perché vogliamo qualcosa in cambio, perché cerchiamo delle opportunità. Perché queste si creano naturalmente quando scegliamo di vivere nell’amore, e non nell’odio o nell’egoismo.

Perché non si agisce per avere qualcosa in cambio, ma si riceve tutto ciò che abbiamo scelto di dare.

Come seminare amore

Non esiste una guida che ci insegna ad amare il mondo che ci circonda e le persone che fanno parte della nostra vita semplicemente perché non ne abbiamo bisogno. Quello di cui necessitiamo davvero è solo di imparare a seguire il cuore, di decifrare il suo linguaggio.

È lui che ci conduce dagli altri, che ci insegna a prenderci cura di ciò che ci circonda con amore e dedizione, con impegno e pazienza.

Possiamo farlo coltivando i rapporti umani, esattamente come facciamo con le piante. Nutrendoli con i nostri sentimenti più sinceri, con gentilezza, pazienza ed empatia. Dobbiamo prenderci del tempo per farlo, per ascoltare, per dialogare, per esserci per gli altri.

Offrire una mano, tenderla quando qualcuno inciampa solo per vedere tornare sul suo volto un semplice sorriso che sa illuminare la giornata. Perché è questo che vuol dire seminare amore. Perché questo ci permetterà di raccogliere l’amore.