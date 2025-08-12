Psicologa, fondatrice di “Settimana del Cervello”. È una nomade digitale: lavora da remoto e lo fa viaggiando.

La psicologia dei soldi ci dice quanto il nostro rapporto con il denaro sia influenzato da emozioni, bias cognitivi e convinzioni personali radicate. Ma una volta presa consapevolezza di questi meccanismi come si fa, concretamente, a cambiarli? Come si passa dalla comprensione teorica al cambiamento reale?

La risposta sembra filosofica ma è invece molto pratica: per trasformare le nostre finanze, dobbiamo prima trasformare la nostra mentalità. Lo racconta molto bene anche il libro Padre ricco padre povero: non basta infatti conoscere le strategie di investimento o le tecniche di risparmio se continuiamo a ragionare con gli stessi schemi mentali che ci hanno portato dove siamo ora (con le finanze che possediamo adesso).

Il cambiamento finanziario è prima di tutto un cambiamento interiore. E questo processo, anche se può sembrare complesso, è davvero alla portata di tutte!

Scopri la tua “mappa mentale del denaro”

Come dicevamo, ogni scelta economica che facciamo (dal modo in cui spendiamo lo stipendio a come reagiamo di fronte a una perdita) è guidata da un sistema invisibile di credenze, valori e associazioni mentali che abbiamo costruito e sviluppato nel tempo.

Questa “mappa mentale del denaro” si è formata a partire dall’infanzia, osservando come i nostri genitori gestivano le spese, ascoltando le conversazioni sui soldi in famiglia, assorbendo messaggi dai media e dalla società e in funzione di questa “mappa mentale”, tendiamo ad adottare automaticamente atteggiamenti che ci sembrano normali, ma che potrebbero non rispecchiare né i nostri valori attuali né i nostri obiettivi.

Per capire quale sia la tua mappa mentale, prova a riflettere su queste domande:

Il denaro è una risorsa da proteggere, da temere o da far crescere?

Ti senti a tuo agio a parlare di soldi o preferisci evitare l’argomento?

Associ il denaro a libertà e opportunità o a stress e conflitti?

Tendi a vivere “al limite” economicamente o ti senti in controllo della situazione?

Le tue risposte sincere a queste domande potrebbero rivelare molto di più di quello che immagini, e se vuoi davvero cambiare il tuo portafoglio, è proprio da lì che devi iniziare: dalla comprensione di come funziona la tua mente quando si tratta di soldi.

Le convinzioni che ti tengono bloccata

Alcune delle frasi che ci ripetiamo più spesso sono proprio quelle che ci limitano di più.

Le chiamiamo “convinzioni limitanti” e sono, ad esempio:

“Non ce la farò mai a mettere da parte qualcosa”;

“Gli investimenti non fanno per me”;

“Non ho le competenze per gestire i soldi”.

Sono tutte convinzioni che, anche se comprensibili o giustificate dagli eventi della vita e dall’esperienza personale, ci tengono intrappolate in una situazione di stasi e passività.

Altre credenze limitanti comuni sono:

“I soldi sono solo per chi ha fortuna o lavora tantissimo”, convinzione che ci fa sentire vittime delle circostanze , quando in realtà molto dipende dalle scelte che facciamo ogni giorno;

, quando in realtà molto dipende dalle scelte che facciamo ogni giorno; “Se risparmio per me, sono egoista”, pensiero che tendono a fare soprattutto le donne, che sono indotte a mettere sempre gli altri al primo posto, dimenticando che prendersi cura delle proprie finanze è un atto di responsabilità verso se stesse e verso chi amano ;

; “Meglio spendere senza pensarci troppo, tanto la vita è imprevedibile”, l’incertezza del futuro che può spingere verso l’estremo opposto del controllo ossessivo, ovvero la rinuncia totale alla pianificazione ;

; “Non capisco niente di finanza”, questa convinzione alimenta un circolo vizioso, infatti più ci convinciamo di non essere capaci, meno ci impegniamo ad imparare.

La buona notizia è che le credenze non sono fatti, quindi si possono cambiare! Certo, come ogni cambiamento ci vuole tempo e pazienza, ma è sicuramente possibile sostituire gradualmente i pensieri limitanti con altri più funzionali, come

“Posso iniziare con poco”;

“Imparare è alla mia portata”;

“Merito di costruirmi un futuro più sereno”.

Strategie per allenare una nuova mentalità

Cambiare mentalità può sembrare un processo magico e fuori dal nostro controllo, ma in realtà si basa su azioni molto concrete; il cervello impara attraverso la ripetizione e l’esperienza, quindi “bastano” dei gesti quotidiani che rinforzino i nuovi schemi mentali. Vediamo da dove iniziare!

Coltiva la gratitudine per quello che hai

Allenarsi a riconoscere ciò che si possiede già (un tetto, un reddito, la possibilità di scegliere) crea una base emotiva più stabile. La ricerca in psicologia positiva dimostra che la gratitudine riduce l’ansia e favorisce decisioni più lucide, anche in ambito finanziario.

Attenzione però, non significa accontentarsi o rinunciare ad avere aspirazioni più grandi, semplicemente cambiare prospettiva e partire da un senso di abbondanza invece che di scarsità.

Visualizza i tuoi obiettivi come se li avessi già raggiunti

Immagina di aver già conseguito un traguardo economico importante: può essere una certa somma risparmiata, un debito estinto o una spesa affrontata senza stress.

Immaginare e visualizzare quotidianamente questi scenari rafforza la motivazione e allena il cervello ad associare il cambiamento a emozioni positive.

Anche questo può sembrare magia ma è provato: più riesci a “sentire” emotivamente l’obiettivo raggiunto, più il tuo comportamento si allineerà naturalmente verso quella direzione.

Monitora le tue abitudini con più curiosità

Annotare ogni spesa per una settimana può rivelare pattern nascosti: spendi per noia? Per abitudine? Per pressione sociale? Per compensare lo stress?

Questa osservazione non deve diventare un giudizio su te stessa, ma una fonte di informazioni per alimentare la consapevolezza, che indirettamente spinge il verso il cambiamento.

Fissa obiettivi chiari e raggiungibili

Definisci traguardi specifici per diverse tempistiche: a breve termine (ad esempio, mettere da parte 50€ al mese), medio termine (ad esempio, creare un fondo emergenze), lungo termine (ad esempio, investimento per la pensione).

La chiarezza degli obiettivi aiuta a mantenere la direzione anche quando la motivazione, com’è normale che sia, vacilla.

Inizia dai micro-cambiamenti

Non serve stravolgere tutto in una volta. Parti da un gesto semplice: imposta un bonifico automatico mensile verso un conto risparmio e solo quando questo diventa naturale, introduci una nuova abitudine.

Il cambiamento duraturo nasce dall’effetto domino di piccole azioni coerenti, non da rivoluzioni improvvise (che sono destinate a fallire!).

L’impatto concreto sul tuo portafoglio

Chi coltiva una mentalità di crescita tende a pianificare nel lungo periodo, evitando di vivere mese per mese o di rincorrere offerte sulla spinta dell’impulsività; diversifica gli investimenti invece di lasciarli fermi sul conto corrente; mantiene la calma durante i periodi di volatilità dei mercati, evitando decisioni dettate dalla paura.

Inoltre, fa scelte finanziarie allineate ai propri valori, prediligendo strumenti che rispecchiano la propria visione del futuro e, soprattutto, accetta che l’errore fa parte del percorso: non si abbatte per un investimento andato male, ma lo usa come lezione per migliorare.

È qui che la psicologia incontra l’economia: non esiste strategia di portafoglio efficace senza prima un solido allenamento mentale.

Affrontare la paura del cambiamento

Tutte noi desideriamo migliorare la nostra situazione economica, ma molte esitano quando si tratta di agire concretamente ed il motivo è spesso uno solo: il cambiamento spaventa.

Il nostro cervello è progettato per risparmiare energia e seguire percorsi familiari anche quando questi percorsi non ci portano dove vogliamo andare.

Facci caso, perché le resistenze più comuni si mascherano dietro frasi apparentemente ragionevoli come “Non ho tempo”, “Non so da dove cominciare”, “Ho già provato e fallito”, “Non sono portata per queste cose”.

Le dici anche tu?

Dietro queste giustificazioni si nasconde spesso la paura di scoprire di essere responsabili del proprio benessere. Ma responsabilità qui non significa colpa, significa potere.

Un modo efficace per superare le resistenze è cercare esempi positivi: leggere storie di persone che hanno trasformato la propria vita finanziaria, confrontarsi con un consulente, partecipare a comunità che promuovono l’educazione economica, per trovare un confronto con altri che hanno percorso la stessa strada e ottenere ispirazione e strumenti pratici.

I segnali del cambiamento reale

Come capire se la tua mentalità sta davvero evolvendo? Ci sono alcuni indicatori che possono segnalare il progresso:

inizi a prendere decisioni economiche con maggiore lucidità e meno impulsività;

ti capita sempre meno spesso di “comprare per sfogo” o per compensare emozioni negative;

parli di soldi con più serenità, senza vergogna o particolare disagio;

senti che stai costruendo qualcosa di significativo, anche se a piccoli passi;

hai iniziato a trasmettere agli altri una cultura del denaro più sana.

La cosa importante in questo caso è essere coerenti, non perfette, ricordando che il cambiamento di mentalità intorno ai soldi non si misura solo dal saldo del conto, ma dal senso di controllo e libertà che inizi a percepire.

Micro-cambiamenti che fanno la differenza

Ecco alcuni esempi pratici di piccole azioni che possono innescare e accelerare trasformazioni rivoluzionarie.

Automatizza il risparmio : inizia con 20€ al mese, poi aumenta gradualmente. L’importante non è l’importo, ma creare l’abitudine;

: inizia con 20€ al mese, poi aumenta gradualmente. L’importante non è l’importo, ma creare l’abitudine; Sperimenta una settimana con solo contanti : ti aiuterà a prendere consapevolezza delle spese impulsive e a valutare meglio ogni acquisto;

: ti aiuterà a prendere consapevolezza delle spese impulsive e a valutare meglio ogni acquisto; Prova il “ mese zero-spese superflue “: elimina ogni acquisto non essenziale per 30 giorni. Scoprirai quali sono i tuoi veri bisogni;

“: elimina ogni acquisto non essenziale per 30 giorni. Scoprirai quali sono i tuoi veri bisogni; Crea una lista delle “spese felici” : annota gli acquisti che ti hanno davvero migliorato la vita. Ti aiuterà a riconoscere dove vale la pena investire!

: annota gli acquisti che ti hanno davvero migliorato la vita. Ti aiuterà a riconoscere dove vale la pena investire! Dedica un’ora al mese alla gestione finanziaria: leggi, rifletti, organizza. Il denaro ha bisogno di attenzione regolare, non devi concentrarti su di esso solo quando scarseggia.

Il vero patrimonio è la mentalità

Possiamo avere un reddito alto ma sentirci costantemente in ansia per il futuro, oppure avere uno stipendio modesto ma provare serenità e senso di crescita, quindi non è il numero sul conto corrente a fare la differenza, ma il modo in cui lo viviamo.

Cambiare la propria mentalità finanziaria non è una tecnica motivazionale temporanea, è un profondo lavoro trasformativo che richiede impegno, ma che può essere incredibilmente liberatorio.

Permette di uscire dalla passività e abbracciare la narrazione di chi non subisce il denaro, bensì lo usa consapevolmente come strumento per vivere meglio.

La rivoluzione inizia sempre nella testa, si traduce in nuovi comportamenti quotidiani e si riflette poi, con pazienza e costanza, nella trasformazione concreta della propria situazione finanziaria.

Il bello di questo percorso è che ogni piccolo passo conta. Non serve aspettare di avere tutto chiaro o di essere “pronte”. Si inizia da dove si è, con quello che si ha, sapendo che la consapevolezza e l’azione, giorno dopo giorno, possono cambiare tutto.