Questa è la canzone che dovresti ascoltare ogni mattina per svegliarti di buon umore

E se fosse una canzone ad aiutarci ad affrontare una nuova giornata con il sorriso? Del resto tutte noi conosciamo bene i benefici che la musica apporta al nostro cuore e alla salute. Ma c’è una melodia, una in particolare, che sembra assolvere il ruolo di una formula magica della felicità, in grado di farci alzare dal letto, ogni mattina con il sorriso.

Alla stregua del buongiorno più dolce di sempre, della colazione piena dei nostri dolci preferiti, di un raggio di sole tiepido che filtra dalle tapparelle e accarezza il nostro corpo, questa canzone è un po’ così, un testo e una melodia che al solo ascolto ci riempiono di gioia di vivere.

Lei è Buongiorno a te, una canzone scritta da Michele Centonze e cantata dal grande tenore Luciano Pavarotti. Il brano, appartenente all’album pop del 2004 Ti adoro, è stati scelto da Nutella per il suo spot pubblicitario nel 2011.

La stessa è stata utilizzata anche da Fabio Volo come sigla del suo programma Il Volo del Mattino. Questo perché, basta ascoltarla, per ritrovare il buon umore. Se dovessimo scegliere un sottotitolo per il brano, questo sarebbe sicuramente “la canzone della felicità”.

Provate ad ascoltarla, ad esempio, dal lunedì mattina, il giorno più traumatico della settimana, fino alla domenica, giornata in cui la sveglia ci concede, finalmente un po’ di tregua. Le scene di vita quotidiana, a cominciare da quelle della colazione, cantate nella canzone, invitano al dolce risveglio in maniera unica.

Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con te, buongiorno al latte ed al caffé, buongiorno a chi non c’è e al mio amore buongiorno per dirle che è lei che per prima al mattino veder io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.

Esordisce così, con la sua voce inconfondibile, Luciano Pavarotti, invitandoci ad affrontare la giornata con il sorriso, a partire proprio dal caffè.

Buongiorno cari figli miei, buongiorno a tutti voi, pensate al giorno che verrà come una novità ed un dono inatteso che v’arricchirà, di una nuova esperienza che si può ballar. Un passo nuovo e un altro ancor e il mondo cambierà e ballerà.

Parole queste che ci fanno comprendere quanto un semplice risveglio, possa essere in realtà un potenziale per attivare e vivere una nuova giornata all’insegna del benessere e della felicità.

Il buongiorno, quindi, altro non è che un’energia creativa tutta a nostra disposizione, che ne dite di attivarla proprio con questa canzone?