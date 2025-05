Fonte: 123RF

Se si pensa a un felino, si immaginano quelli domestici, compatti ed atletici. Tuttavia ci sono gatti più grandi, le cui dimensioni sono sopra la media, così come il loro fascino. Chi è un amante di questa specie animale, ma vorrebbe scegliere un esemplare un po’ più esotico da adottare, può prendere aspirazione da questa selezione.

Al di là dell’aspetto che può sembrare selvatico, è bene non farsi ingannare dalle apparenze. Non tutte le razze menzionate, infatti, hanno un temperamento sopra le righe e più impegnativo rispetto al classico gatto europeo, che pesa in media attorno ai cinque chili.

Maine Coon

Forse fra le razze di gatti più grandi al mondo maggiormente famose, il Maine Coon è un animale molto originale. Può essere alto dai 25 ai 40 centimetri; pesare dai 5,5 ai 7 chili se è femmina e dagli 8 agli 11 se è maschio. Ha un mantello lungo e setoso, delle orecchie pelose e grandi e un muso pronunciato. Appare atletico e muscoloso. È anche fra i gatti più longevi, visto che la sua aspettativa di vita media supera i 15 anni.

Possiede un carattere molto mite, che gli è valso il soprannome “gigante buono”. Lega molto facilmente con chi considera famiglia, ama i bambini, gli altri gatti e gli animali domestici in generale. È estremamente brillante, gli piace giocare e cacciare. E, caratteristica non comune ai felini, ama l’acqua: del rubinetto, del mare e del lago.

Ragdoll

Il Ragdoll è grande quanto dolce. Con un’altezza che varia dai 23 ai 28 centimetri e un peso che va dai 4,5 ai 7 chili, per le femmine, e dai 7 ai 9, per i maschi, ha una stazza notevole. Il tratto distintivo è rappresentato dagli occhi azzurri e da un comportamento atipico per la maggior parte dei felini.

Fra i gatti più affettuosi in circolazione, ha un nome che è una garanzia. Ragdool in inglese vuol dire “bambola di pezza” e fa riferimento a quanto sia socievole, dolce e premuroso. Capita spesso che si abbandoni fra le braccia di chi ama e ha conquistato la sua fiducia. È capace di dimostrare amore in un modo estremamente chiaro. Per questo, va molto d’accordo anche con i bambini. Inoltre riesce a creare un rapporto speciale con il proprio padrone: lo aspetta dietro la porta di casa, quando torna dal lavoro.

Turkish Van

Con la sua altezza al garrese che può variare dai 25 ai 35 centimetri e un peso che va dai 4,5 ai 5,5 chili, il Turkish Van è fra i gatti più grandi e rari al mondo. A renderlo particolarmente possente contribuisce il mantello medio-lungo e setoso. Inoltre la colorazione bianca con macchie che possono essere nere, rosse, crema o blu su testa e coda gli conferisce un fascino particolare.

Un esemplare di questa razza, di norma, è molto brillante, intelligente ed estremamente socievole. È anche tanto intraprendente e gli servono stimoli costanti per incanalare correttamente le proprie energie. Ecco perché uno spazio esterno in sicurezza e un ambiente casalingo che tenga conto delle sue esigenze sono determinante per il suo benessere psicofisico. Una parete attrezzata che si sviluppi in altezza e gli permetta di arrampicarsi sarebbe il suo passatempo preferito.

American Bobtail

25 centimetri per 3/7 chili sono parametri considerevoli per un felino, ecco perché l’American Bobtail è oltre gli standard tipici di un gatto domestico. I suoi occhi a mandorla sono un tratto distintivo che conquista al primo incontro. Con un’aspettativa di vita che va dai 13 ai 18 anni, è anche una razza particolarmente longeva (se non interferiscono eventuali problemi di salute).

Il suo temperamento amichevole, dolce e giocoso gli è valso un soprannome che la dice lunga: è il Golden Retriever dei felini perché si comporta proprio come un cane fedele che cerca le ginocchia del proprio padrone per accucciarsi e farsi coccolare. In cambio, si ricevono delle fusa molto intense e rilassanti. L’interazione con gli esseri umani di cui si fida è una componente determinante per la sua serenità. Unica controindicazione? Perde molto pelo che, inevitabilmente, finisce su vestiti e divani.

Savannah

Fra i gatti più costosi e grandi che ci siano in giro, il Savannah appare muscoloso e possente. Può arrivare a 120 centimetri di lunghezza, un’altezza che varia dai 25 ai 43 centimetri e un peso che va dai 5 ai 9 chili, per le femmine, e dai 6 ai 10 chili per i maschi. Questa razza nasce dall’incrocio fra un esemplare domestico e un Gatto Serval. È proprio il patrimonio genetico di questo esemplare esotico a donargli un mantello maculato che lo fa somigliare a un ghepardo.

Molto estroverso ed energico questo è un gatto poco mansueto. È per questa ragione che in tanti Paesi serve un permesso speciale da parte delle autorità competenti per acquistarlo. In Italia, inoltre, sono ammessi solo gli esemplari F5 (quindi non discendenti diretti delle razze originarie). Oltre al costo iniziale elevato, ci sono delle spese di gestione che superano la media. Infine, non si adatta alla vita in appartamento e necessita di uno spazio esterno, messo in sicurezza per evitare eventuali fughe, dove poter correre e muoversi senza eccessive limitazioni.

Gatto Persiano

Molto diffuso anche in Italia, il Gatto Persiano – che può arrivare a un’altezza al garrese pari a 40 centimetri, per un peso che va dai 3,5 ai 5 chili – non è certo fra i gatti più piccoli al mondo. Lo si riconosce per il suo muso schiacciato e il pelo lungo e soffice. La sua aspettativa di vita media, che può arrivare a 20 anni, lo fa entrare di diritto nella lista dei felini che vivono più a lungo.

Se poi si considera il suo carattere particolarmente amabile, è anche fra gli esemplari più affettuosi in circolazione. Tuttavia può essere scostante e poco amichevole con chi non conosce. Anche in questo caso, bisogna avere molta pazienza con le pulizie extra di casa. Il pelo finisce ovunque e non si può fare a meno di avere un’aspirapolvere di ultima generazione, potente e precisa.

Chausie

Ultimo della classifica, ma non per importanza né tantomeno per parametri fisici oltre la media, il Chausie è fra i gatti più grandi al mondo perché la sua altezza al garrese va da un minimo di 33 centimetri a un massimo di 43. Il peso cambia a seconda del genere: le femmine arrivano a 6 chili e non pesano meno di 3,5; i maschi partono da 6 e possono toccare anche gli 8,5 chili.

Il suo aspetto che ricorda quello di un grande felino della Savana rispecchia il suo temperamento: è molto intelligente e ama le avventure. Ecco perché è bene che possa vivere in un giardino con vegetazione che si sviluppa in altezza e che possa godere di tanti spazi da esplorare e dove nascondersi. Questa è una razza che impara in fretta e che non disdegna l’interazione con gli esseri umani. L’apprendimento di comandi e piccoli trucchi è un pretesto per intensificare il rapporto di fiducia fra animale e proprietario. Visto il suo temperamento, potrebbe essere necessaria una dieta pensata ad hoc, affinché assuma tutti i nutrienti di cui ha bisogno per non perdere troppe energie.

