Fra le credenze popolari, che non hanno un fondamento scientifico, c’è quella secondo la quale i felini sarebbero diffidenti e indipendenti, restii alle coccole e alle attenzioni da parte degli esseri umani. Niente di più falso, sopratutto se si adotta un esemplare fra le razze di gatti più affettuosi. Questi, infatti, sono animali estremamente amabili e desiderosi di contatto.

Se si è amanti dei cani, ma si vuole adottare un felino, sono fra i più facili da comprendere. Il loro linguaggio del corpo, infatti, non si discosta molto da quello del migliore amico dell’uomo. Tuttavia, prima di procedere con l’adozione vera e propria, è bene prepararsi come si deve e sapere a cosa si va incontro. La consapevolezza, quando si porta un animale a casa con sé, è indispensabile.

Siamese

Fra le razze di gatti più affettuosi ce n’è uno estremamente famoso. Chiunque, anche chi non ha mai provato l’esperienza di avere un felino in giro per casa, conosce il Siamese e ha potuto apprezzare la sua eleganza e il suo portamento straordinari.

Come se non bastasse, è anche un animale molto socievole. Gli piace giocare e comunicare la propria felicità rispetto al fatto di far parte di una famiglia che ama e dalla quale si sente corrisposto. Nonostante le apparenze, quindi, è in grado di creare un legame di fiducia e amore, e sa anche come dimostrarlo.

Persiano

Il gatto Persiano è popolare tanto quanto il Siamese, anzi: forse di più. Probabilmente è anche fra i più diffusi al mondo. Ha un aspetto un po’ buffo, con il tipico muso schiacciato che spesso gli provoca qualche disturbo a livello respiratorio, ma trasuda bellezza da ogni ciuffo del suo lungo mantello.

Nonostante ami trascorrere dei momenti in completa solitudine, è anche un gatto che non soffre se passa del tempo in compagnia delle persone di cui si fida maggiormente. Infatti, ama la comodità del divano e il caldo delle quattro mura domestiche. È affettuoso, gentile e pacifico, ma necessita dei propri spazi (meglio se in una cuccia comoda e spaziosa).

Gatto Sacro di Birmania

Il Birmano, anche chiamato Gatto Sacro di Birmania, è fra i gatti più affettuosi, ma questo non è il suo unico pregio. Ci sono anche altre ragioni per le quali meriterebbe di essere adottato. Infatti, siamo di fronte a un felino molto intelligente e leale nei confronti di chi considera parte della propria cerchia.

Non è raro vedere un esemplare di questa razza seguire i desideri del padrone e imitare i suoi atteggiamenti. È il gatto ideale per le famiglie con bambini o, comunque, relativamente numerose. Non ha difficoltà a socializzare anche con gli altri animali ed è estremamente dolce. Simile a un cane, è anche facile da addestrare e non ha difficoltà a vivere con altri felini.

Abissino

Questa razza di gatti è considerata una delle più antiche al mondo, è affascinante ed elegante. Nonostante non ami accucciarsi sulle gambe dei padroni, ha un linguaggio del corpo che lascia intendere perfettamente quanto sia legata a chi l’ha adottata. Questo felino, infatti, è molto socievole e affettuoso.

Anche i versi che emette fanno capire chiaramente quanto ami chi si prende cura di lui, con dedizione e attenzione. Non a caso è chiamato “gatto canarino”. Possiede una voce melodiosa che fa compagnia a chiunque viva con lui. Ha un temperamento vivace e giocoso, ma è anche molto rumoroso e maldestro. Ama arrampicarsi in alto, come tutti i felini, ma poi ha difficoltà a scendere e potrebbe tardare a cercare le coccole che tanto ama (ma che deve essere lui a richiedere).

Maine Coon

Non è solo fra i gatti più affettuosi, ma anche fra quelli più grandi. Le sue dimensioni, infatti, vengono definite oversize, così come le sue orecchie e il muso parecchio pronunciato. Insomma, il Maine Coon non è certo un felino che passa inosservato, nemmeno al primo sguardo. Se poi lo si impara a conoscere ci sono tantissimi motivi per amarlo alla follia.

Si tratta di un felino dolce e che ama le coccole. Una sessione di gioco in sua compagnia è davvero divertente. È una razza anche molto vocale: dimostra il proprio affetto attraverso dei miagolii dedicati solo agli umani del suo cuore. I padroni di un Maine Coon non sanno più cosa significhi avere un po’ di privacy e vengono seguiti ovunque.

Scottish Fold

Orecchie schiacciate sulla testa, muso simpatico e guardo magnetico: queste tre caratteristiche fisiche lo rendono già estremamente amabile. Se poi ci si concentra sul suo temperamento, non innamorarsi non è un’opzione.

Lo Scottish Fold, infatti, tende a vivere letteralmente in simbiosi con chi identifica con il suo salvatore: colui che lo ha adottato e portato a casa con sé. Inoltre è un felino molto socievole e riesce a creare legami duraturi ed esclusivi.

Ragdoll

Già dal nome, che in inglese significa “bambola di pezza”, si intuisce quanto sia socievole e dolce questo felino davvero fuori dal comune. Non è raro, infatti, che si abbandoni fra le braccia di chi ama e ha conquistato la sua fiducia. È capace di dimostrare amore in un modo estremamente chiaro. Rispetto ad altri suoi simili ha un modo di comunicare che si potrebbe definire universale.

Questo suo temperamento fa sì che sia apprezzato anche dai bambini. Inoltre riesce a creare un rapporto speciale con il proprio padrone, stabilendo una sorta di imprinting. Non a caso lo aspetta dietro la porta di casa, quando rientra da lavoro. È fra le razze di felini utilizzate per fare pet therapy fra le corsie degli ospedali e nelle case di riposo.

Gatto comune europeo

Infine, ma non perché meno importante, fra i gatti più affettuosi non può mancare il gatto comune europeo: quello chiamato volgarmente felino domestico. È un esemplare, infatti, che vive a stretto contatto con gli esseri umani e che passa il proprio tempo quasi sempre esclusivamente in casa. Ha un’indole pacata e dimostra una grande intelligenza. Se abituato sin da piccolo e/o per gradi, non ha problemi a convivere con altri gatti o con animali di altre specie.

Essendo un macro-gruppo di felini, ci sono tante variati estetiche e caratteriali. Un gatto comune europeo può essere anche un incrocio con più razze o con un randagio, ma questo non vuol dire che chiunque abbia un felino a casa debba per forza avere un compagno di avventure che ami condividere.

