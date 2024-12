Sospetti che il tuo cane abbia la dermatite? Ecco cosa fare e come curarlo

Piodermite profonda: si manifesta come la piodermite superficiale, quindi con infezioni profonde accompagnate da trasudamento. Si consiglia sempre un trattamento topico in sinergia con antibiotici. Questa forma di piodermite colpisce prevalentemente i cani giovani. Troviamo una predisposizione di razze come Golden Retriever e San Bernardo, come cani più inclini a contrarre la piodermite in forma profonda.