Sul trasporto degli animali domestici in aereo ci sono da tempo diverse polemiche. Non sono poche le associazioni animaliste che ritengono i viaggi in stiva inadatti e pericolosi per la loro salute psicofisica. Adesso il Cda dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha ascoltato i diversi appelli e ha approvato una nuova delibera che cambia radicalmente le regole vigenti in cabina.

Nello specifico, dal 12 maggio 2025, tutti gli animali – anche quelli con un peso maggiore di otto/dieci chili precedentemente non ammessi – potranno salire a bordo degli aeromobili insieme alle persone. Era questo il limite, infatti, che obbligava il viaggio in stiva all’interno di kennel con caratteristiche specifiche. Norme che, però, più volte, hanno messo in pericolo l’incolumità degli animali che si sono fatti male oppure sono stati smarriti.

Animali domestici in cabina, le nuove direttive

Nonostante la delibera da parte dell’Enac, che permette agli animali domestici di viaggiare nella cabina dell’aereo insieme ai proprietari, ogni compagnia aerea avrà un margine di manovra e potrà applicare le proprie regole. La decisione di ridurre al minimo lo stress e i possibili traumi a chi è in balia delle decisioni umane e non ha nessuna voce in capitolo, spesso coscienza (e si sente abbandonato), è stata accolta positivamente dagli animalisti e dal presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma.

Non a caso ha spiegato come si tratti di una diretta conseguenza dei tempi che cambiano e che prevedono esigenze differenti. I passeggeri che viaggiano con cani e gatti e che non rinunciano alla loro compagnia durante le vacanze sono sempre di più, lo stesso vale per chi si trasferisce per lavoro e – giustamente – non ha alcuna intenzione di abbandonare o dare in adozione i propri animali domestici. Ecco allora che cambiare le norme che garantiscano a tutti i passeggeri maggiore sicurezza in volo diventa prioritario.

Gli animali domestici per poter salire in cabina dovranno rimanere all’interno di trasportini omologati.

Il kennel dovrà occupare un sedile accanto al proprietario del cane o gatto, appositamente bloccato con cinture di sicurezza.

Dovranno viaggiare lontani dalle uscite di emergenza e non essere di intralcio per il personale di volo.

Una precisazione è d’obbligo, però, anche se sono stati sdoganati i precedenti limiti di peso, nessun animale domestico potrà superare il peso massimo ammesso per un passeggero medio. In ogni caso, così facendo, anche le taglie medio-grandi di cani potranno evitare l’esperienza di dover viaggiare in stiva, da soli e in condizioni di pericolo psicologico e – la cronaca parla chiaro – fisico.

Una maggiore attenzione al benessere di cani e gatti

Le nuove norme sugli animali domestici in cabina rappresentano un atto di civiltà e di empatia nei confronti di esseri viventi che fanno parte della famiglia a tutti gli effetti e che non vengono impiegati più soltanto come – per esempio – cani da caccia, da guardia e così via.

La nuova delibera dell’Enac, infatti, risponde anche a una richiesta di maggiore inclusione e rispetto da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Si conferma la disponibilità dell’Enac, anche sulla base di un indirizzo specifico del ministro dei Traporti Matteo Salvini, ad aprire a soluzioni regolamentari che, nel pieno rispetto della sicurezza del volo, rispondano al contempo a nuove esigenze sociali, agevolando il trasporto in aereo del proprio animale domestico ad un maggior numero di passeggeri”, così si legge nella nota dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.

