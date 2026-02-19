In Italia si va verso lo stop della macellazione dei cavalli. Sono stati riconosciuti animali d'affezione: le implicazioni e il quadro generale

Il maltrattamento dei cavalli che vanno al macello

Una delle critiche più forti è fondata proprio sul modo in cui questi animali vengono trattati nelle fasi che precedono e accompagnano l’uccisione. L’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha segnalato che in molti macelli dell’Unione Europea subiscono violazioni delle norme sul benessere animale. Queste includono l’uso di bastoni e pungoli elettrici per forzarli a muoversi, il mancato stordimento corretto prima dell’abbattimento — che porta a una morte lenta e dolorosa — e spostamenti forzati anche per gli animali già feriti o affaticati.

Tali pratiche sono in evidente contrasto con i principi di benessere animale riconosciuti a livello comunitario e internazionale. L’Efsa, nei suoi pareri, sottolinea che i cavalli non devono subire dolori inutili e stress evitabile, e che molti tra gli attuali metodi di abbattimento non rispettano gli standard che si applicano ad altri animali da reddito proprio per la loro sensibilità diversa e i loro bisogni specifici

Macellazione dei cavalli: trend in calo

In Italia negli ultimi anni si è assistito a una significativa contrazione delle macellazioni di cavalli, con una diminuzione che riflette non solo i trend di consumo ma anche un mutato rapporto emotivo tra esseri umani e animali. Secondo dati ufficiali, si è passati da oltre 70mila capi all’anno nel 2012 a circa 22mila nel 2024, segnando un calo costante nel corso di oltre un decennio.

Questa tendenza è accompagnata da un profondo cambiamento culturale: una recente indagine condotta da Ipsos su un campione rappresentativo di circa 40 milioni di italiani mostra che l’83% della popolazione italiana non consuma carne di cavallo, con il 73% degli intervistati che dichiara empatia verso questi animali e la considera una ragione centrale per evitarne il consumo.

Il declino della macellazione e del consumo di carne equina si inserisce in un più ampio dibattito sulla sostenibilità etica dei sistemi di produzione e sfruttamento animale. I cavalli non sono semplicemente animali da reddito: la maggior parte delle persone li percepisce come compagni, animali d’affezione e creature sensibili, con un grado di coscienza e capacità emotiva superiore rispetto alla maggior parte delle altre specie allevate per la carne. Questo sentimento è alla base delle richieste di numerose associazioni animaliste per un riconoscimento legale che li ponga sullo stesso piano di cani e gatti.

Di contro, come già accennato, studi scientifici hanno evidenziato come molti cavalli subiscano uno stress significativo nei trasporti e nelle fasi di gestione pre-macello. Inoltre tanti provengono da attività sportive o ricreative e sono stati trattati con farmaci non compatibili con il consumo umano. Questo crea ulteriori problemi etici e sanitari.

L’evoluzione della percezione pubblica verso questi animali non è un fenomeno casuale. Riconoscerli come animali d’affezione significa, per molti, riconsiderare il modo in cui la società li tratta, riducendo la loro esposizione a pratiche considerate incompatibili con il rispetto della loro sensibilità.

L’impulso verso un maggiore rispetto del benessere animale si riflette anche nella crescente richiesta di normative più rigorose sul trattamento, il trasporto e la destinazione degli equidi, così come nel desiderio di molti cittadini di vedere questi animali tutelati legalmente alla stregua degli animali d’affezione.

In sostanza, mentre la macellazione dei cavalli in Italia cala e il consumo di carne equina diminuisce, cresce parallelamente una nuova forma di rispetto verso questi animali: compagni meritevoli di protezione, cura e dignità.

