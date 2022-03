“Il Futuro è donna?”: un evento dedicato alle eccellenze al femminile

Le donne, innanzitutto. La difesa dei loro diritti e tante storie: di coraggio, di rinascita, di talento. “Il Futuro è Donna?” ha preso il via inaugurando il ventesimo appuntamento di Senato&Cultura, la rassegna voluta dalla presidente Elisabetta Casellati, in collaborazione con Rai 1 Cultura, che ha detto: “Voglio dedicare questo appuntamento a tutte le donne e le famiglie dell’Ucraina che stanno soffrendo. Ricominciamo dalle donne, che hanno sopportato il peso maggiore della pandemia e ripartiamo da un interrogativo: si dice che le donne siano fondamentali, ma la storia al femminile è ancora tutta da scrivere”.

Un pomeriggio che, trasmesso in diretta su Rai 1, ha visto la presenza di molte donne della tv: da Eleonora Daniele – che ha condotto l’evento – a Monica Maggioni (direttrice del Tg1, impegnata in questi giorni nelle edizioni straordinarie). Tante le testimonianze di donne impegnate in diversi ambiti della cultura, dell’arte e delle professioni. L’incontro arriva alla vigilia dell’8 marzo, una data molto importante, per fare il punto sul rapporto tra donne e futuro

Nell’emiciclo di Palazzo Madama un pomeriggio di riflessioni e arte: si sono esibite la cantautrice Annalisa, l’attrice Francesca Reggiani, la pianista Gloria Campaner. Dopo le testimonianze della ricercatrice del CNR Marina Cretich e dell’imprenditrice Elena Pedrazzini, le attrici Margherita Mazzucco e Anna Rita Vitolo hanno ripercorso la storia di emancipazione e di riscatto raccontata nella fiction RAI “L’amica geniale“.

Nel corso del pomeriggio sono arrivate anche tre grandi giornaliste: Monica Maggioni, Mariarita Grieco e Giovanna Botteri che hanno raccontato la loro storia. Alla fine, prima dei saluti, la coreografia delle “Farfalle” con le giovani atlete della Nazionale azzurra di ginnastica ritmica. Ma anche un omaggio alla pace con la celebre canzone “Imagine” di John Lennon, un brano senza tempo, eseguito da Annalisa e dalla pianista Gloria Campaner. Parole, attuali più che mai, che ci fanno pensare a quello che sta accadendo a due passi dalla nostra Europa, in Ucraina.