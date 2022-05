Dimenticare tutto e concedersi un weekend romantico al Castello di San Gaudenzio

Alle porte di Voghera, nella splendida cornice naturalistica dell’Oltrepò, il Castello di San Gaudenzio è il luogo dove è facile dimenticare, in qualsiasi stagione, lo stress della vita quotidiana.

Antico fortino risalente al XIV secolo, completamente ristrutturato in modo da offrire ogni comodità ai suoi ospiti, ha mantenuto la propria anima elegante e romantica e si presenta come un luogo incantato in cui festeggiare un matrimonio da favola. Intorno al castello, un parco secolare, con un curato giardino all’italiana, costituisce un ambiente idilliaco dove accogliere amici e parenti e condividere la gioia di momenti speciali.

Ma il Castello di San Gaudenzio è la destinazione ideale anche per una vacanza estiva o per un tranquillo, anche se breve, soggiorno nella stagione primaverile o autunnale quando la campagna pavese si accende con tonalità calde e ambrate.

Castello di San Gaudenzio: un luogo ricco di storia e fascino



L’avvolgente bellezza del Castello di San Gaudenzio rievoca i fasti di un passato che ne scandisce i secoli. Sorto nel Trecento come fortezza difensiva, al servizio dei più importanti casati della zona, oggi scrive un nuovo capitolo della sua storia, in veste di signorile maniero a quattro stelle, adibito a hotel, ristorante e location per eventi e circondato da un maestoso parco romantico.

Ogni ambiente, finemente restaurato mantenendo fede al modello originario, evoca un fascino intramontabile, che va di pari passo con una moderna e raffinata ospitalità, incentrata sulla valorizzazione di prodotti e tradizioni, con lo sguardo sempre rivolto in avanti, stimolato dagli echi del passato più lontano.

Saranno i soffitti a cassettoni, le armature, gli affreschi, i quadri e i tappeti antichi, ma al Castello di San Gaudenzio è facile immaginarsi proiettati in un’epoca tanto romanzata, fatta di vita di corte, sontuosi ricevimenti e amori romantici.

Uno scenario particolarmente fiabesco per chi desidera organizzare il proprio evento speciale: non è un caso se il Castello di San Gaudenzio è tra le wedding location più gettonate dell’Oltrepò. Complice la sua poetica atmosfera, molte coppie lo scelgono come nido d’amore per festeggiare anniversari, San Valentino o ricorrenze speciali.

Ma è anche un’oasi dove rifugiarsi in qualsiasi stagione semplicemente per staccare dalla routine quotidiana, complice una cucina di alto livello, una natura bucolica e un’offerta ricettiva d’eccellenza.

Il relax non è mai stato così vicino

La ricerca del relax e del benessere si esprime in un’ampia offerta di servizi, in grado di offrire un’esperienza sensoriale completa, capace di andare oltre il semplice pernottamento. Il solarium che circonda la piscina coperta e riscaldata, attrezzata per il nuoto controcorrente e per gli idromassaggi energizzanti, è l’ambientazione perfetta per attività ricreative e rigeneranti.

Il piacere di tenersi in forma diventa un’opportunità irrinunciabile nella palestra fitness, moderna e luminosissima, attrezzata con macchinari multifunzione. Il tutto sempre nello stile elegante e raffinato che caratterizza il castello.

Inoltre, il Castello di San Gaudenzio è anche albergo a quattro stelle, attrezzato con stanze curate nei minimi dettagli per offrire il massimo del relax. A disposizione degli ospiti ben 45 eleganti camere d’albergo, che presentano un piacevole accostamento di antiquariato e comfort moderno. Dodici stanze si trovano al piano superiore del castello, dove dall’antica camera da letto è stata ricavata anche un’esclusiva suite, mentre le restanti affacciano sul pittoresco giardino all’italiana del piano terra.

Ed è qui che abbiamo a che fare con uno dei fiori all’occhiello del Castello di San Gaudenzio. Il parco secolare, contornato da alberi monumentali, aiuole fiorite, statue e persino un tempietto circolare, invita alla contemplazione della natura e a riappropriarsi del proprio tempo. L’ampia pergola in legno nella bella stagione diviene luogo di ritrovo per gli ospiti.

Il Castello di San Gaudenzio è anche un rinomato punto di riferimento per convegni, meeting, riunioni di importanti organizzazioni e manifestazioni culturali. Una vocazione parallela a quella della ristorazione, che si esprime nelle sei sale convegno, dotate dei più moderni supporti audio e video, che possono ospitare fino a 250 persone. La presenza dei servizi base d’ufficio permette di coniugare lo smart working con un weekend fuori città.

Una splendida cornice per i momenti più significativi, per compleanni, feste private, ma anche una soluzione di prestigio nell’organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni.

Pur trattandosi di un luogo incantato e lontano dal caos cittadino, il Castello di San Gaudenzio è facilmente raggiungibile dalle principali città, come Milano, Torino e Genova, tramite le autostrade A7 e A21, ma può essere raggiunto anche in treno scendendo alla stazione di Voghera.

Un territorio ricco di attrazioni



Il Castello ha delle grosse potenzialità anche in relazione al territorio. Siamo alle porte dell’Oltrepò Pavese, terra collinare molto ricca, dal punto di vista enogastronomico, di tante realtà, punto di riferimento per la conoscenza della zona.

Dici Oltrepò Pavese e dici Pinot Nero: è qui che nasce uno dei vini più pregiati d’Italia. Le cantine nelle immediate vicinanze del Castello sono teatro di degustazioni, visite guidate e passeggiate nella natura. Un vero e proprio viaggio nella storia e nei sapori del Pavese.

La vicina Rivanazzano Terme è invece particolarmente apprezzata per gli effetti terapeutici delle acque salsobromoiodiche, sulfuree e del fango. Un’esperienza rigenerante per l’anima e la salute.

Facilmente raggiungibile dal castello anche il Circuito Tazio Nuvolari, che offre il brivido dell’alta velocità ma in completa sicurezza. La pista organizza gare di auto e moto, raduni di automobili storiche, corsi di guida, Driving Experience ed eventi privati. I più avventurosi potranno trascorrere un pomeriggio divertente al Parco Avventura di Salice Terme o provare l’emozione di un fantastico volo su un parapendio biposto per ammirare dall’alto i più bei panorami dell’appennino lombardo.

Ma non manca l’occasione di fare shopping, grazie alla vicinanza con il Serravalle Designers Outlet, lo shopping center più grande d’Italia e d’Europa, con i suoi 50 mila metri quadrati di vetrine e oltre 250 negozi.

Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito ufficiale del Castello di San Gaudenzio.