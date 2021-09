Touch & Feel, la fluida collezione di Alberta Ferretti

Il mondo di Alberta Ferretti è dedicato alla complessità dell’universo femminile. Un mondo liquido fatto di mille sfaccettature, umori, rinascite, rivincite e tanto altro.

Al centro della sua sfilata sulla passerella di Milano Moda Donna c’è sempre l’evoluzione femminile, con i suoi opposti e le sue contraddizioni.

Alberta Ferretti presenta la collezione Primavera Estate 2022 nel bel chiostro di San Simpliciano e con naturale eleganza, veste il corpo femminile in perfetta armonia.

Un design che va dal cortissimo al lunghissimo, dalla sovrapposizione di gonne su pantaloni, alla semplicità di una T-shirt su pantaloni di paillettes.

Sapienti nodi e intrecci artigianali per gli abiti lunghi, lasciano scoperta la vita, un fianco o la schiena. Gli spolverini sono svolazzanti e si abbinano a bluse con frange per una scia di leggerezza.

Non mancano i drappeggi negli abiti da sera, spesso tenuti insieme da grandi inserti gioiello di resine colorate.

La palette tende al naturale con sfumature dal bianco al beige per il giorno mentre per la sera gioca con nuove intensità con colori ispirati alle pietre come l’ametista, il rubino, il turchese e lo smeraldo.

Croquet, sangallo, intarsi e plissè, si muovono leggeri e sinuosi nella collezione Touch & Feel di Alberta Ferretti.

La farfalla, simbolo di rinascita e metamorfosi, è stilizzata nei top lavorati e negli abiti da sera.

Un mondo fluido, leggero e seducente che mette in mostra l’alta sartorialità della Maison al servizio dell’universo femminile.