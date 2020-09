Stivali con il tacco comodi: idea di look e di modelli

editato in: da

L’autunno chiama gli stivali a gamba nuda, per prepararci psicologicamente all’inverno (durante il quale li porteremo con le calze!). In tante vorremmo indossarli anche con il tacco, ma facciamo fatica perché temiamo siano scomodi. Non sempre è così: ecco qualche idea di modello e di look per portare stivali con il tacco comodi!

Stivali con il tacco comodi: tacchi larghi

Per stare comode, il piede deve poter appoggiare bene: cercate quindi modelli che abbiano il tacco largo, non necessariamente altissimo, ma largo. Cinque o sei centimetri, ma sui quali appoggiate interamente il tallone, vi cambiano la vita!

Stivali con il tacco comodi: il tacco a cono

Meno comodo del tacco squadrato, ma dal momento che è meno alto, è gestibile. Il tacco a cono permette al tallone di appoggiare bene perché centra il peso in modo da distribuire il peso in modo più equilibrato. Se vi piace quest’idea, non superate i cinque, sei centimetri di altezza.

Stivali con il tacco comodi: il gambale

Non serve che sia necessariamente alto, potete anche sceglierli modello ankle boots, l’importante è che il gambale sia comodo e non vi fasci troppo caviglie e polpacci. Personalmente, i modelli un po’ morbidi, stile anni Settanta, sono i miei preferiti. Ne avevo un paio marroni da ragazza e li ho fatti risuolare finché il cuoio del gambale è proprio diventato inservibile: li mettevo con i pantaloni, con gonne lunghe, corte… con tutto. Non sono più riuscita a trovarne un modello simile!

Stivali con il tacco comodi: con cosa metterli

Potete indossarli con la gonna, ma anche sopra ad un pantalone aderente (evitate i leggins però, vi raccomando!) o ad un jeans skinny, sopratutto se le gambe sono il vostro punto di forza. Un’altra alternativa è quella di portarli con pantaloni morbidi infilati dentro, un po’ in stile cavallerizza.