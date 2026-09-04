GettyImages Le sneakers di Kate Middleton ora sono in offerta

Da amanti delle sneakers siamo pronte ad aggiungere alla nostra collezione sempre un nuovo modello e non ci interessa neanche trovare una scusa per farlo. In questo caso però abbiamo un valido motivo per allargare la nostra collezione: le Veja. Le sneakers sono realizzate da un brand brasiliano nato di recente (nel 2005) che in pochissimo tempo è diventato famoso perché utilizza materiali ecologici e perché è il preferito di Kate Middleton.

La principessa non perde occasione per sfoggiare queste scarpe proprio perché sono comode, pratiche e con un design minimal chic all’altezza degli impegni reali. Se pensi che averle sia quasi impossibile, online abbiamo trovato due modelli must che abbiamo già messo nel carrello approfittando del fatto che sono in offerta.

Le Veja Esplar di Kate Middleton sono già iconiche

Quando non è costretta a indossare i tacchi Kate Middleton non riesce a fare a meno delle Veja e tra la vasta scelta di design, la principessa del Galles ha eletto come modello che la accompagna nelle occasioni meno formali le Esplar con un design affusolato quasi retrò. In particolare la moglie del principe William non ha dubbi nel preferire quelle bianche, un grande classico che le permette di abbinarle con tutto perché a renderle meno banali ci pensa il logo a contrasto e mica un colore qualsiasi.

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Kate Middleton in più occasioni ha sfoggiato quelle con logo in pelle metallica e oro che abbina con disinvoltura sia con i jeans quando vuole avere un look più casual, sia con con pantaloni in tessuto e blazer per un risultato più raffinato.

Veja Esplar Il modello preferito da Kate Middleton

Le sneakers perfette non solo nei corridoi reali

Come ogni sneakers che si rispetti anche le Veja hanno un animo street style che viene “ingentilito” dal design minimal. Le scarpe sportive proprio per il loro stile basic, come ci ha fatto vedere Kate Middleton, possono passare tranquillamente dai corridoi reali a una gita fuori porta o a un contesto lavorativo perché non risultano mai eccessive. Una caratteristica di cui ci siamo innamorate e che sfrutteremo al massimo nei prossimi mesi perché riescono a dare un mood attuale anche al look più ingessato, parola di Kate Middleton.

Offerta Veja Esplar Il modello con logo a contrasto

Veja Esplar o Campo? Impossibile decidere

Dopo averle viste ai piedi della principessa del Galles in varie occasioni e aver intuito che saranno tra le scarpe bianche di tendenza della prossima stagione, non ci siamo limitate ad adocchiare le Veja Esplar amate da Kate Middleton. Un altro modello che ha suscitato il nostro interesse sono le Veja Campo che hanno lo stesso design essenziale delle Esplar ma uno stile più contemporaneo dato dalla suola più alta e strutturata. Il logo a contrasto – anche nella versione in pelle metallica e oro scelto da Kate Middleton – disponibile in diversi colori ci fa aggiungere alla nostra collezione anche questo modello senza che il portafoglio ne risenta perché è in offerta.

Offerta Veja Campo Il colore del logo preferito da Kate Middleton

Offerta Veja Campo Sneakers bianche dallo stile minimal

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