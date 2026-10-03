Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Le scarpe da pioggia per l'autunno da avere

È uno dei grandi dilemmi stilistici delle mezze stagioni: guardi fuori dalla finestra, il cielo è grigio, cade una pioggerellina fastidiosa, ma l’app del meteo segna 18 gradi. Infilare i classici stivali da pioggia al ginocchio equivale a condannare i propri piedi a un effetto sauna asfissiante e decisamente poco salutare per la salute dei tuoi piedi e per la circolazione, ma uscire con le tue sneakers in tela preferite significa arrivare in ufficio o all’aperitivo con le calze inzuppate.

Come si sopravvive con stile a queste giornate di “pioggia calda”? Il segreto è puntare su materiali idrorepellenti (niente tela o camoscio) e suole strategiche che ti tengano a debita distanza dalle pozzanghere, senza però appesantire il look.

Ecco 5 soluzioni infallibili per affrontare l’umidità con i piedi all’asciutto e l’outfit intatto, sempre con stile e classe!

I mocassini chunky in pelle liscia

Il mocassino con la suola spessa (“chunky” o a carrarmato) è il tuo migliore alleato. La tomaia in pelle liscia o spazzolata fa scivolare via le gocce d’acqua, mentre la suola platform di 3-5 centimetri ti eleva letteralmente sopra le piccole pozzanghere cittadine. Dato che non fa freddo, puoi indossarli con un calzino in cotone sottile o persino a caviglia scoperta, abbinandoli a pantaloni culotte, jeans dritti o una gonna midi.

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Gli stivaletti Chelsea in gomma (alla caviglia)

Non stiamo parlando dei classici wellies alti fino al ginocchio che bloccano la circolazione dell’aria. Le versioni moderne degli stivaletti da pioggia sono tagliate alla caviglia e ricalcano esattamente il design dei classici Chelsea boots. Sono 100% impermeabili, facilissimi da pulire con un fazzoletto se ti schizzi di fango, e abbastanza corti da permettere alla gamba di respirare. Perfetti sotto un trench leggero e un abito romantico a fiori.

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Le sneakers in ecopelle con suola platform

Se il tuo stile è prettamente casual e non vuoi rinunciare alla comodità della scarpa da ginnastica, la regola d’oro è: bandire il canvas. Opta per sneakers interamente in pelle o finta pelle, che offrono una naturale barriera contro l’acqua. Anche qui, scegliere un modello con una suola leggermente rialzata (platform) è una mossa furba per evitare che la tomaia si sporchi camminando sull’asfalto bagnato.

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Gli anfibi leggeri (giocando sui contrasti)

Gli anfibi in stile Dr. Martens sono pensati per resistere a tutto, pioggia compresa. Il trucco per non farli sembrare troppo invernali in una giornata mite è il modo in cui li abbini. Invece di indossarli con maglioni pesanti e pantaloni lunghi, usali per sdrammatizzare capi leggeri e tipicamente primaverili/autunnali: uno slip dress in raso, una minigonna di jeans o degli shorts sartoriali. I piedi restano corazzati, ma il resto del corpo respira.

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Le Mary Jane in vernice (meglio se chunky)

La pelle verniciata è un fantastico idrorepellente naturale: le gocce d’acqua scivolano via e, se anche dovessi schizzarti, basta un fazzoletto per farle tornare lucide e perfette. Scegli un modello con la suola spessa e strutturata per sollevarti dal suolo bagnato. Il grande vantaggio delle Mary Jane in queste giornate ibride? Lasciando scoperto il collo del piede, garantiscono una freschezza assoluta. Puoi indossarle a piede nudo se le temperature lo permettono, oppure abbinarle a un calzino in cotone sottile o in tulle per un tocco romantico e anti-umidità.

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