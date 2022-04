Tutte in riga: ecco come portarle in primavera!

Le righe sono una fantasia super chic e adattissima alla primavera: ecco per voi qualche idea di look per indossarle con stile!

Come indossare le righe: mix and match

Il mix and match è un gioco di fantasie non proprio facilissimo, che deve essere dosato con attenzione se non si vuole rischiare di ottenere un look troppo chiassoso. Come fare? Innanzitutto cercate di evitare di mescolare troppo i colori e di inserire dei neutri. Uno dei capi in fantasia, ad esempio, può essere un ton sur ton, più facile e delicato. In questo caso, le righe possono anche avere un contrasto maggiore, perché sarebbero il pezzo focus del vostro look.

Come indossare le righe: con un capo spalla coordinato

Un abito a righe è perfetto per la primavera: temete che sia troppo leggero? Allora vi basterà indossare sopra un capo spalla coordinato, come uno spolverino, o anche un trench, se preferite un look più chic e dal gusto parisienne.

Come indossare le righe: geometriche

Le righe non necessariamente devono essere orizzontali o verticali! Se volete aggiungere un twist glamour al vostro look, potete scegliere anche capi con righe diagonali, che seguano le linee della vostra silhouette per valorizzarla al meglio. Non dimenticate infatti che le righe diagonali possono essere aiutare a delineare la vostra fisionomia mettendo in risalto i vostri punti di forza e minimizzando quelli di debolezza.

Come indossare le righe: con un capo ton sur ton

Per valorizzare un capo a righe, una buona idea è quella di indossare, come secondo capo, un pezzo che riprenda uno dei colori, in modo da realizzare un delicato gioco di ton sur ton. Ricordate di scegliere il colore a seconda della vostra fisionomia: se volete assottigliare la figura, meglio una tonalità più scura, altrimenti, potete optare per una tonalità più chiara.