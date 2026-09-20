I look autunnali possono essere banali e scontati, ma con la regola dei 3 colori avrai un look di carattere

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages I look autunnali saranno di tendenza con la regola dei 3 colori

Il cambio stagione è ormai alle porte e se sul fronte del decluttering non abbiamo problemi, su quello degli abbinamenti nascono i primi dubbi e incertezze. Dopo un’estate in cui nel nostro guardaroba hanno troneggiato colori vivaci senza chiederci troppo come abbinarli, adesso è il momento di metterli da parte e orientarci verso una palette più calda. Mentre con la bella stagione tutto è concesso – anche combo audaci – l’autunno vuole un look più equilibrato soprattutto dal punto di vista cromatico.

Per non rivoluzionare del tutto il tuo guardaroba, abbiamo scoperto la regola dei 3 colori che userai ora, ma terrai a mente per sempre perché si adatta a qualsiasi stagione.

Cos’è la regola dei 3 colori

Ne avrai sentito parlare spesso, ma in sostanza non sai in cosa consiste la regola dei 3 colori? Ci pensiamo noi a fare chiarezza. Tutto parte dagli abbinamenti e da come farli “convivere” tra di loro per darci la sensazione di non indossare sempre gli stessi capi. La regola dei tre colori ti risolve questo problema con un’equazione matematica, pensata anche per chi non mastica bene la materia. Praticamente la regola si basa sul principio 60-30-10. Nella scelta dell’outfit questo si traduce inserendo nel tuo look un colore base, solitamente neutro, in una percentuale del 60%. Quindi dovrai indossare un cappotto, un blazer, un abito o un pantalone in tonalità neutre come caramello, marrone o grigio.

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Al colore secondario viene lasciato il 30% dell’outfit e solitamente si orienta su una nuance che si armonizza o è in netto contrasto con il colore primario. I capi in questo caso sono maglie, bluse o giacche.

Infine arriva il terzo colore che occupa solo il 10% dell’intero outfit e quindi solitamente è limitato agli accessori come borse, cinte, scarpe, cappelli. Proprio perché occupa solo una piccola parte dell’outfit, la tonalità deve essere intensa e vibrante come ad esempio, verde, rosa, cambiando totalmente la percezione del look e dandogli maggiore carattere.

Le combo più cool per i look autunnali

Ora che abbiamo scoperto cos’è la regola dei 3 colori non ci resta che applicarla. Iniziamo da uno degli abbinamenti più facili, il marrone con il blu. In questo caso ti suggeriamo di orientarti verso un marrone caldo come quello cioccolato da indossare con una giacca. Per trasformarlo in un look casual aggiungi un paio di jeans oppure un pantalone palazzo blu navy per un risultato più formale. Il colore che fa da contrasto? Il panna, da indossare con un top oppure un paio di slingback, andrà a rendere più luminoso il look.

Ballandoro Blazer color cioccolato

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Altro abbinamento classico è quello che gioca con il nero e il grigio: semplice e difficile da sbagliare. La base ovviamente viene affidata al nero attraverso un paio di pantaloni o un vestito. Il grigio invece, va indossato attraverso un cardigan o una blusa. A renderlo trendy ci pensa il rosa antico che rispetto a quello classico è più intenso e crea un piacevole contrasto. Usalo in un foulard, una cinta o una mini bag e non te ne pentirai.

Imily Bela Cardigan lungo grigio

David Jones Borsa rosa antico

Altra proposta davvero interessante è la combinazione tra il bordeaux come punto di partenza da indossare con una giacca o un trench: a sostegno di questa nuance arriva il color mattone perfetto con una gonna in pelle o un pantalone, oppure il jeans. Il terzo elemento è caratterizzato dal verde scuro se vuoi un contrasto che risalti oppure per una soluzione più tradizionale scegli capi neri. In ogni caso avrai un outfit di carattere.

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