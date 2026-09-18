Cosa indossare ad un matrimonio nell’autunno 2026

Abiti, calzature e accessori: cosa indossare se si è invitati a un matrimonio nell'autunno 2026

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Look di nozze per l'autunno 2026

Scegliere il look perfetto quando si è invitati a un matrimonio autunnale potrebbe rivelarsi decisamente più complesso rispetto all’estate. Le temperature cambiano sensibilmente di sera, il sole pomeridiano non è più intenso come a luglio e i colori pastello non sembrano essere più adatti.

Nella scelta dell’outfit cambiano la palette, i tessuti e anche la soluzione per proteggersi dal freddo deve integrarsi con il look, anziché rovinarlo. Nel 2026, in particolare, alcune convenzioni legate alla moda autunnale potrebbero essere sublimate al meglio, ma ci sarà spazio anche per soluzioni meno convenzionali.

Look di nozze autunno 2026, la palette

I colorí tradizionalmente associati alla moda autunnale includono tonalità gioiello e sfumature terrose, che si armonizzano perfettamente con lo stile decorativo della stagione. Se dovete comporre un look per partecipare a un matrimonio autunnale sono sicuramente da prendere in considerazione bordeaux e vinaccia, da preferire al rosso acceso. Anche prugna e color melanzana possono regalare un forte impatto visivo al vostro outfit.

Per le nozze serali, invece, le scelte più gettonate sono i blu, soprattutto nelle tonalità ardesia e cobalto. Anche oro, champagne e argento antracite, vista la naturale eleganza, sono molto indicati per i ricevimenti dopo il tramonto. Nei mesi che vanno da settembre a dicembre non sottovalutate, ovviamente, nuance naturali come terracotta e ruggine, perfette per le nozze in location rurali, e color noce, per look più discreti.

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Le novità del 2026? Il cammello in raso, semplice ed elegante e il color petrolio, a metà tra blu e verde. Meno classica del verde bottiglia, questa sfumatura sta bene con oro antico, bronzo o nero. Come alternativa al classico terracotta, infine, gli esperti citano senape scura, in perfetta sintonia con l’ambiente circostante.

Matrimonio autunno 2026, che tessuti scegliere per i look

La scelta dei tessuti può variare molto a seconda del mese in cui si svolgeranno le nozze. A settembre, soprattutto nella prima metà del mese, le temperature pomeridiane sono ancora elevate. I tessuti da mezza stagione sono quindi i più adeguati, e includono il raso opaco, apprezzato per la sua versatilità; il crepe, resistente e poco incline a stropicciamenti; il mikado, più strutturato e consigliato per silhouette dalle forme ben definite. Nonostante il caldo, vanno comunque evitati lino, cotone estivo e pizzi molto leggeri.

Diverso lo scenario per il mese di ottobre. Complice l’abbassamento delle temperature, i tessuti diventano più pesanti: il velluto, in particolare, è il re indiscusso dell’autunno. Aggiunge luminosità, calore e un tocco di lusso perfettamente in linea con la stagione.

In alternativa andranno benissimo anche crepe pesante o jacquard, un tessuto materico e più strutturato, ideale per abiti dalle silhouette ben definite. Il cady è invece perfetto per abiti minimal e completi pantalone grazie al suo aspetto elegante ma non eccessivamente formale. L’autunno 2026, infine, sarà all’insegna del pizzo: scegliete lo chantilly per maniche lunghe, inserti o abiti foderati; puntate invece sul guipure per un effetto più strutturato e meno estivo.

Qual è la lunghezza più adatta per i look nuziali d’autunno

Parlando di gonne e abiti: qual è la lunghezza più adeguata per le invitate di nozze di questo autunno? La lunghezza midi, compresa tra il ginocchio e la caviglia, è la più versatile per i matrimoni autunnali. Pur coprendo più di un abito lungo, infatti, non richiede collant pesanti ed è adatta sia a cerimonie diurne che serali. Se preferite un abito corto potete assolutamente sceglierne uno, ma attenzione a puntare su tessuti pesanti come il velluto e ad abbinare collant coprenti da almeno 40 denari.

Per i matrimoni formali che si svolgono in serata, soprattutto nei mesi di novembre e dicembre, l’abito lungo rappresenta l’opzione più elegante. Un modello in raso può creare un look di grande impatto e si inserisce perfettamente nell’estetica dei matrimoni celebrati in tenute o location storiche durante la stagione.

Nozze d’autunno 2026, che soprabito scegliere

Con l’estate alle spalle, proteggersi dal freddo è una priorità assoluta per tutti gli invitati di nozze. Ma è possibile farlo senza rinunciare all’eleganza? La risposta è “sì”, soprattutto qualora optiate per un blazer o una giacca in tessuto lucido. A funzionare bene sono le tonalità neutre come cammello, nero o avorio, che completano il look senza appesantirlo.

Mantelle e stole sono invece particolarmente indicate per i matrimoni formali serali. Una stola lunga aggiunge carattere e calore senza coprire completamente l’abito. Se sono previsti spostamenti o celebrazioni all’aperto, infine, potreste dover necessariamente indossare un cappotto. Anche in questo caso, sono sicuramente consigliati colori neutri: cammello, grigio o nero sono tra i più semplici da abbinare, e non correrete il rischio di rubare la scena all’abito.

Accessori, come scegliere quelli giusti per un matrimonio autunnale

Un look non può definirsi completo senza accessori che ne esaltino i particolari.

Copricapo

Lanciati dalle Royal Family, i copricapo stanno diventando un accessorio molto apprezzato in tutti i matrimoni. Per le cerimonie all’aperto, può funzionare un modello a tesa larga in una tonalità scura, meglio nello stesso tessuto dell’abito.

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Per i matrimoni pomeridiani o serali sono invece più appropriati uno dei capi più amati da Kate Middleton, il fascinator , ma anche fermagli gioiello oppure spilloni e perle per valorizzare semiraccolti. Per un look più bon ton, cercate cerchietti in velluto da abbinare all’abito.

Calzature

Nella scelta delle scarpe va ovviamente considerata la location del sì. Per le soluzioni outdoor meglio scegliere sandali o scarpe con tacco largo, che sicuramente non sprofonderanno nel terreno. Per location al chiuso, non avrete problemi con décolleté classiche o scarpe con tacco in pelle o raso.

Anche un paio di Mary Jane eleganti vi permetteranno di distinguervi dalla massa, che siano in velluto, pelle lucida o raso. Gli stivali? Andranno benissimo in cerimonie dal sapore rustico e rurale.

Borsa

Una clutch o una mini-bag in raso, velluto o pelle rappresentano le opzioni più eleganti. Non è comunque necessario replicare lo stesso colore dell’abito: un accessorio oro, bordeaux o verde scuro permette infatti di aggiungere un accento cromatico senza modificare l’equilibrio dell’abito.

Gioielli

Le tonalità gioiello tipiche dell’autunno si abbinano particolarmente bene a gioielli dorati e pietre colorate come granato, agata, smeraldo o lapislazzuli. Meglio evitare accessori in materiali acrilici dai colori molto accesi, che possono invece risultare troppo informali per un matrimonio elegante.

A seconda dell’acconciatura e della scollatura dell’abito potete optare per orecchini e girocollo: tra i modelli più in voga, perle irregolari o barocche e orecchini scultorei e dalla forma geometrica sono i più gettonati.