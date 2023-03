Fonte: Getty Images Outfit per Pasqua: cosa indossare e abbinamenti

Avete già cominciato a pensare al vostro look pasquale? Ci sono varie proposte primaverili (confidando nel tempo e nelle temperature) che potrebbero essere deliziose per aprire le uova di cioccolato. Eccone qui alcune per voi.

Consigli su come creare l’outfit giusto per Pasqua

Come sempre, ogni outfit va adeguato al contesto in cui ci troveremo. Se sapete che sarete in casa, tra familiari, non ha senso prevedere tacchi e capi complicati, meglio approfittare dell’intimità e della comodità della situazione. Se invece andrete a mangiare fuori, pensate al luogo in cui vi incontrerete. Un agriturismo potrebbe essere più informale di un ristorante… ma cercate comunque di informarvi prima! Va da sé che se prevedete di andare alla funzione in chiesa, dovrete essere abbigliate in modo adeguato.

Shopping list su cosa avere nell’armadio per un look Pasquale

Ci sono alcuni semplici capi che possono salvarci la vita in occasioni come il pranzo di Pasqua. Eccone qualcuno che è bene avere nell’armadi, anche perché possono tornarci utili anche in altre occasioni durante l’anno, indossati magari con accessori diversi e meno eleganti.

L’abito bon ton

Lo trovo raffinatissimo e sta bene alla stragrande maggioranza dei fisici, anche in versione chemisier. Potete portarlo con una cintura in vita, se volete enfatizzarla e se è il vostro punto forte. Potete sceglierlo a manica lunga da risvoltare, o corta ed indossare eventualmente sopra un golfino bon ton. A me piace molto abbinato ad accessori color cuoio, magari una borsa postino e una scarpa bassa. Se invece potete permettervi il tacco perchè non dovete correre dietro ai bambini, via libera ad un sandalo (tempo permettendo), ad una mule o ad una Mary Jane.

I pantaloni

Per essere comode! Potete abbinarli ad una blusa floreale, ad un top in pizzo, oppure, se il contesto è più sportivo, potete osare anche una camicia in denim su un pantalone chinos, da indossare con una scarpa sportiva. Personalmente, prediligo l’insieme del pantalone in tinta unita abbinato ad una blusa morbida, magari in seta (che non segna ed è comoda per tutte), da portare con una scarpa bassa (mocassino, ballerine metal a punta, derby in cuoio) e con una borsa décor.

L’abito in pizzo

Per le più chiccose. Il pizzo fa subito primavera, soprattutto se lo scegliete nei toni pastello dell’azzurro, del rosa o del verde pallido. Dal momento che è un tessuto ricco, evitate di abbondare con il resto. Gli accessori quindi saranno semplici ed essenziali. In più, io eviterei il tacco, perchè altrimenti l’effetto finale è un po’ troppo da cerimonia. Meglio una ballerina metal.

Consigli su cosa non indossare

Dal momento che si tratta comunque di una cerimonia religiosa, se prevedete di partecipare alla messa, dovrete avere un abbigliamento adatto: niente capi corti, trasparenti, eccessivi in qualunque senso. Preferite tagli sobri e linee pulite. Anche per quanto riguarda i colori, si tratta di un’occasione di festa: lasciate a casa il nero, se vi è possibile, e osate con i colori pastello, con il bianco, anche con il denim, se poi a pranzo vi ritroverete in un contesto informale. Personalmente, eviterei anche tacchi a spillo, fantasie animalier e dettagli troppo “aggressivi”: meglio optare per dettagli e toni più soft e primaverili.