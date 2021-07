Max Mara sceglie Ischia per presentare la Resort 2022

editato in: da

Ritrovare il tempo per il viaggio, per il bello, per quei momenti spensierati e di curiosità verso il mondo. Max Mara guarda al futuro, al nostro prossimo viaggio, alla voglia di riappropriarsi della libertà di scegliere mete lontane o vicine.

La collezione Resort 2022, ci avvolge con i suoi capi senza tempo, larghi, comodi e femminili, fatti per viaggiatrici, non per turiste. Max Mara ha creato una linea per immergersi nei luoghi con curiosità, indossando capi appropriati e sentendosi a proprio agio in ogni angolo del mondo.

Proprio come i personaggi del romanzo di Truman Capote, “Local Color”, la donna contemporanea vuole essere glamour e perfetta in ogni occasione. Una trasposizione dei ruggenti anni ‘50 nel presente, ma con uno stile sportivo ed attuale.

Una collezione presentata ad Ischia – isola amata dal jet set sin dagli anni Cinquanta – nell’incantevole giardino affacciato sul golfo di Napoli, del Mezzatorre Hotel & Thermal Spa.

Glamour e sofisticata, la Resort 2022 seduce con nuance che variano dal rosso scarlatto, al cipria, al rosa e capi rivisitati, come l’iconico 101801 di Max Mara, prodotto in un jersey, perfetto anche dopo essere stato chiuso in valigia per ore.

Gonne leggermente arricciate, tuniche sobrie con profondi spacchi laterali, capispalla per ogni occasione, con maniche quasi sempre a tre quarti, arricciate o a formare una cappa.

Giacche classiche, un po’ lunghe da indossare con shorts o gonne mini.

Una collezione per donne intraprendenti, eleganti e pronte per affrontare il mondo nuovo.