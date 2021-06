La vita è bella e dobbiamo esserne protagoniste, le borse Pandorine

editato in: da

Se vi capitasse di dimenticarlo, ci pensano le Pandorine con le loro “borse parlanti”, a ricordarvelo.

Originali, colorate e spiritose, le Pandorine invitano alla positività con claim divertenti.

Un brand tutto al femminile, quello fondato nel 2008 a Milano da Chiara Felici e Manuela Casella, frutto di una grande amicizia e della collaborazione professionale tra due anime, la figura creativa di Chiara e quella commerciale di Manuela. Chiara Felici proveniva dal mondo della moda, Manuela Casella dal settore packaging e confezionamento personalizzato. Un boom di vendite immediato per la loro prima creazione, una shopping bag di lusso con la scritta “Yes, we can”, nata sulla scia dello slogan elettorale di Barak Obama, ispiratore della citazione.

Un successo continuo per Magic Srl la società, che da oltre tredici anni, crea, produce e commercializza le Pandorine e anche Numeroventidue, il brand caratterizzato dalla personalizzazione delle proposte. I due store a Milano, uno in Brera e l’altro in corso Buenos Aires, hanno lanciato definitivamente il brand, tanto da essere oggi presente in ben 700 negozi plurimarca nel mondo.

Ricerca di materiali innovativi come il poliuretano effetto plissè, attenzione ai dettagli e fantasie colorate, sono l’essenza delle Pandorine che seducono con un mix di fascino d’altri tempi e spirito contemporaneo. Un po’ di filosofia, tanta ironia e allegria per tracolle, zaini, borse a mano, shopper o pochette.

Adatte ad ogni età, Le Pandorine sono il manifesto del nostro mood della giornata.

La collezione PE 2021 è ricca di novità con tanti modelli adatti a soddisfare le esigenze di tutte le donne.

Fantasie in stile marinaro, fiori bohemièn, pois, frange e stampa bandana sono alcuni dei pattern creati da Pandorine per l’estate 2021.

Un mix di tessuti colorati e autoironia per Marina, la bag più estiva che c’è, stampe metropolitane per Kitty, mini tracolla versatile e giovane, oppure Bubi, la capsule collection, con un unico modello in cinque colori: marrone, lilla, bianco, nero e oro.

Tra le novità spicca, Gardenia Bag, una borsa super capiente e un inno all’ottimismo, senza rinunciare allo stile.

La borsa è indispensabile nella vita di ogni donna e più di altri accessori rappresenta la personalità di chi la indossa. Cannella, Bubi, Marina, Gardenia, Saba, Vicky e tante altre Pandorine con ironici claim, accompagneranno le vostre giornate estive, in città o al mare.