La top Kristen McMenamy cade dai tacchi alla sfilata di Valentino e sbotta

Fonte: Getty Images-IPA Paris Fashion Week: le cose più incredibili viste durante le sfilate

Non è tutte rose e fiori la vita delle supermodelle, anzi. Strizzate dentro vestiti al limite del soffocamento e soprattutto costrette camminare su trampoli improponibili a rischio frattura rischiano spesso la salute. Anche le super top model, quelle più navigate ed esperte, non ne sono esenti, anzi. Celebri le cadute di Naomi Campbell in passerella, così come quelle di tante modelle meno conosciute, reperibili nei numerosi video in rete, diventati virali.

La scorsa settimana, anche l’ex top model 58enne Kristen McMenamy, ospite d’eccezione della sfilata Valentino alla Paris Fashion Week, Haute Couture, è stata protagonista di una rovinosa caduta dai tacchi, prontamente ripresa e rimbalzata in rete. Kristen, indossatrice navigata, si è immediatamente rialzata e ha proseguito la passerella, ovviamente scalza. Ma tanto è bastato per riaprire la polemica secolare sull’assurdità di far sfilare le modelle con tacchi inverosimili, che tanto non verrebbero nemmeno acquistati dalle persone comuni.

Fonte: Getty Images

Scrive un utente su Twitter: “Non capisco perché Valentino faccia ancora camminare le modelle con questa scarpe. Al giorno d’oggi è semplicemente imbarazzante vedere queste cose. Nessuno le indosserà mai”.

E ancora: “È come se ogni stagione Valentino avesse qualche problema con i tacchi…”; “Questo video non ci fa certo venire voglia di comprare le scarpe di Valentino”.

E la stessa Kristen, qualche giorno dopo, ha postato una sua foto con le gambe nude in bella mostra, a evidenziare lividi e ferite risultato della caduta. Con tanto di commento eloquente: “FVCKED”.