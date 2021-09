In 40 anni, un’era di stile: la sfilata di Emporio Armani

L’armonia di forme e l’eleganza sciolta, che sono l’essenza dello stile Armani, sono declinati in chiave eclettica e metropolitana nella collezione di Emporio Armani per la prossima primavera estate 2022.

La sfilata, che celebra i primi 40 anni del brand, conquista con colori e suggestioni, un’eleganza ricca di fluidità e contaminazioni lontane, contestualizzate però in un guardaroba dall’impronta metropolitana.

Passato, presente e futuro insieme, per celebrare il trionfo di quattro decenni di stile in tutto il mondo del marchio che ha fatto dell’aquila il suo simbolo principe.

Libera, fiera, capace di gestire le correnti e volare nel cielo a quote altissime, l’aquila ha una visuale pazzesca ed un eccezionale sistema di ingrandimento. Un simbolo che certamente rappresenta la lungimiranza e la capacità di vedere sempre oltre l’apparenza.

Ed è proprio sotto il segno della regina del cielo che da quarant’anni Emporio Armani esprime la gioia di una moda libera e innamorata dell’armonia delle forme.

Tagli morbidi, giochi cromatici, abbinamenti delicati catturano l’attenzione con i colori di un deserto immaginario, quelli delle sue oasi e culmina in un crescendo di nuances vivide, accese e intense.

Tutto si fonde e si amalgama, liberamente.

La silhouette femminile è allungata e sottile, con la vita segnata per tute, abiti e pantaloni.

I blouson abbinati ai pantaloni fluidi si alternano a blazer leggeri come camicie. Sulle giacche spiccano bottoni e fodere a contrasto, perfette da portare su gonne lunghe insieme a maglie dall’effetto stropicciato.

A ripararci nelle giornate fredde bellissimi parka e spolverini, che si alternano a stuoie jacquard con piccoli disegni che portano ritmo sulle superfici dei tessuti.

La sera è un trionfo di paillettes per abiti leggeri e intriganti da portare con sandali dal disegno geometrico o con intrecci di corde, piccoli marsupi e cappelli a tesa larga.

Ancora una volta Emporio Armani gioca con la moda, senza dimenticare la bellezza.