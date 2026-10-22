Da Julianne Moore a Stella Bossari. Sul red carpet ritorna la giacca di velluto che ruba la scena al blazer

La giacca in velluto è super cool ed è adatta ad ogni occasione: ce lo dimostrano Julianne Moore e Stella Bossari, entrambe spettacolari sul red carpet

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stella Bossari alla Festa del Cinema di Roma con la giacca in velluto

La giacca di velluto è tornata di moda ed è arrivato il momento di indossarla e, se non ne hai ancora una, di acquistarla subito! Questo capospalla infatti non è solo chic – come ci hanno dimostrato tantissime celebrità alla Festa del Cinema di Roma – ma anche versatile. Un capo perfetto da sfoggiare da mattina a sera, in tutte le stagioni (sì, inverno compreso!), soprattutto quando non sai cosa metterti. Ti svolta il look e ti permette di creare abbinamenti sia per le uscite serali che per l’ufficio.

Julianne More: giacca di velluto e gonna alla Festa del Cinema di Roma

Se non ci credi ti basta guardare Julianne Moore. La diva è stata ospite della Festa del Cinema di Roma 2026 dove ha presentato il film The Debut – La grande occasione, diretto da Jesse Eisenberg e ha celebrato la sua carriera, ritirando il Lifetime Achievement Award. Sul red carpet, Julianne Moore ha indossato un look essenziale e chic composto da una blusa in velluto black e una gonna lunga a vita alta realizzata in tessuto fluido.

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65 anni e una bellezza senza tempo, Julianne Moore ha attirato i flash dei fotografi sul tappeto rosso, conquistando tutti con l’eleganza di un look capace di ridefinire la silhouette, allungandola, e conferire glam.

Stella Bossari favolosa con il blazer in velluto (da copiare)

Ma il velluto quest’anno è diventato davvero trasversale, conquistando tutte le generazioni. Così – sempre alla Festa del Cinema di Roma – anche un’altra star ha deciso di sfoggiarlo. Si tratta di Stella Bossari, 23 anni, figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. La giovane ha preso parte all’anteprima del film Changer l’eau des fleurs di Jean-Pierre Jeunet, sfoggiando un look total black rigorosamente in velluto.

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Per l’occasione infatti Stella ha puntato su un blazer in velluto con dei risvolti in raso lucido, impreziosito da ricami floreali, e un pantalone abbinato classico e dritto. Il risultato? Semplicemente perfetto!

D’altronde la giacca di velluto è davvero un pezzo che non dovrebbe mai mancare nell’armadio, soprattutto in questo periodo dell’anno. Il velluto d’altronde dona carattere a qualsiasi capo e ha la capacità di catturare la luce, donando sensualità ed eleganza.

Gli abbinamenti a disposizione poi sono infiniti. Si abbina alla perfezione a jeans dritti, camicie e t-shirt super essenziali, donando una allure chic, ma rilassata. Se sogni uno stile preppy invece la giacca in velluto è quello che fa per te, soprattutto se la abbini con pantaloni ampi e dei mocassini. Sogni un outfit più audace? Allora abbina il blazer in velluto con una gonna fluida oppure un abito leggero, giocando con tessuti, volumi e proporzioni. Questo capo, ad esempio, sta benissimo con le gonne in denim o i vestiti in jeans, ma è perfetto pure con la pelle, dalle gonne ai pantaloni.

In sostanza la giacca in velluto ti permette di giocare con gli accostamenti, realizzando look che non sono mai scontati e che si possono indossare sempre: provare per credere!

Blazer in velluto Cosdreamer Blazer in velluto con tre bottoni

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