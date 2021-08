Fred Perry crea una capsule per la Amy Winehouse Foundation

editato in: da

Back to Black, The Rehab, You know I am no Good, pezzi da storia della musica che a dieci anni dalla morte di Amy Winehouse, sono vivissimi nella nostra memoria.

La Regina di Camden è stata una delle voci più influenti della musica moderna, con il suo soul bianco che attinge al jazz, al soul, al rhythm and blues e al rock ‘n’ roll, ha cambiato per sempre il pop britannico e non solo.

Fred Perry, lo storico brand inglese, ha creato per la Amy Winehouse Foundation una capsule in edizione limitata che celebra l’eredità creativa della cantante.

Lo spirito di Amy Winehouse traspare in questa collezione che si ispira allo sportswear e alla silhouette da pin-up della cantante. Un mix vincente che unisce le influenze della moderna Fred Perry Girl con le sfumature stilistiche di Amy, rende la collezione unica.

Stagione dopo stagione Fred Perry contribuisce ad una causa importante mantenendo attiva l’eredità creativa di Amy attraverso la moda e sostenendo l’associazione benefica Amy Winehouse Foundation che ha l’obiettivo di aiutare giovani vittime di dipendenza da droga e alcol.

Anche per questa collezione, il brand collabora con l’artista e writer inglese Pegasus, amico di Amy, noto per i suoi stencil dedicati alla cantante a Camden Town, il quartiere in cui Amy viveva.

I disegni esclusivi di Pegasus diventano preziosi ricami su capi selezionati Fred Perry. Come sempre, ogni pezzo è firmato da due cuori ricamati e accuratamente posizionati sul petto, un riferimento ai tatuaggi di Amy.

L’iconica polo è lunga e stretta e sembra avvolgere il fisico filiforme della cantante, i dettagli sono ricamati, come i cavalli alati sul retro e “Amy” sotto la corona di alloro.

La camicia in piqué ha una profonda abbottonatura a cinque bottoni ed è stampata con un pattern nero e giallo che si ispira agli stili originali disegnati da Amy stessa.

Deciso e divertente, il pattern, è presente anche sulla giacca Harrington, un capo molto amato da Amy.

Nella collezione non poteva mancare il nero totale, che troviamo negli eleganti pantaloni neri, con dettagli in percalle all’interno e spacco sull’orlo.

Voce pazzesca e animo tormentato, Amy ha cessato di vivere troppo presto, ma a giudicare dalle iniziative, dai ricordi dei suoi amici e soprattutto dalla sua musica, Amy ha lasciato un ricordo indelebile e la collezione Fred Perry 2021 è anch’essa, un amorevole omaggio alla Regina di Camden.

She only said good bye…