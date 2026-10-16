Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

IPA Elena Sofia Ricci al Festival del cinema Roma 2026

Il red carpet della Festa del Cinema di Roma 2026 continua a dettare le regole dello stile. Durante la terza serata, in occasione della première del film “Idda”, i riflettori si sono accesi su un’incantevole Elena Sofia Ricci. L’attrice ha calcato il tappeto rosso con un’eleganza senza tempo, confermando con assoluta classe una delle tendenze più forti e raffinate di questa stagione.

La scelta dell’attrice è una vera e propria masterclass di sartorialità. Elena Sofia Ricci ha sfoggiato un completo giacca-pantalone candido, caratterizzato da linee pulite e geometrie rigorose. Il pezzo forte del look è indubbiamente la giacca: un modello dal taglio che richiama lo stile coreano con chiusura asimmetrica, impreziosita da delicati alamari sottili tono su tono e un collo dal risvolto importante, capace di incorniciare il volto con maestà. I tagli netti e la fluidità del tessuto creano un’armonia visiva che esalta la silhouette, trasmettendo un’idea di lusso sussurrato ed estrema sofisticatezza.

Dimenticate la vecchia regola che relegava il bianco esclusivamente al guardaroba estivo. Quest’anno, il look “total white” è il vero protagonista dell’autunno, consacrato non solo dai grandi eventi ma anche dalle it girl di tutto il mondo. Lo abbiamo visto nei look total white di celebrità come Kendall Jenner, Gigi Hadid e Dua Lipa ed è già un vero e proprio trend di stagione. Infatti è la tonalità perfetta per illuminare il grigiore della mezza stagione, portando una ventata di freschezza ed eleganza per le strade delle città.

Replicare questo trend nel quotidiano è più semplice di quanto sembri. Il segreto per far funzionare il total white lontano dal red carpet sta nel giocare con le texture e i volumi:

Il power suit da ufficio: ispirandoci proprio al look della Ricci, un tailleur pantalone bianco o panna dalle linee morbide è un’ottima alternativa al classico completo scuro. Abbinatelo a una maglia a collo alto sottile, sempre bianca o crema, e a un paio di mocassini strutturati per una giornata di lavoro all’insegna dello stile.

NYX Professional Makeup Canotta e pantalone bianco in raso

Il layering materico: per il tempo libero o il weekend, puntate sul contrasto dei materiali. Un maglione over in lana a trecce infilato in un paio di pantaloni ampi in velluto a coste o in denim bianco ottico crea un effetto tridimensionale visivamente ricco e incredibilmente confortevole.

Only Denim bianco

TooCool Denim bianco a zampa

Only Only Knitted Cardigan

Il casual chic: un paio di jeans bianchi dal taglio dritto, t-shirt di cotone in tinta e un trench o un blazer destrutturato bianco. Spezzate la monotonia aggiungendo piccoli dettagli metallici nei gioielli o una borsa in pelle liscia per un look da giorno pratico ma impeccabile.

Only Blazer doppiopetto

David Jones Borsa in ecopelle

L’eleganza da sera: per un evento o una cena speciale, lasciate da parte il classico nero e giocate con la fluidità dei tessuti. Un abito sottoveste in seta bianca (slip dress), accompagnato da un blazer sartoriale in tinta appoggiato morbidamente sulle spalle, regala un’allure sofisticata. Completate con sandali minimali e una clutch gioiello per illuminare la notte con pura raffinatezza.

KBRPEY Abito lungo seta

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