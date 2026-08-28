Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages In offerta lo zaino Eastpack più iconico

Il rientro dalle vacanze significa riprendere i ritmi di sempre: che per te sia tempo di Back to School o di Back to Work, la parola d’ordine è farsi trovare pronti! E quest’anno, con l’estetica Y2K che sta dominando ovunque (da TikTok ai fit per strada), c’è un accessorio che fa da ponte perfetto tra le vibrazioni nostalgiche degli anni 2000 e la tua routine frenetica. Esatto, stiamo parlando dell’Eastpak Padded Pak’r, un’icona intramontabile che unisce un design essenziale a una resistenza assolutamente leggendaria. La vera bomba? Oggi lo trovi a un prezzo scontato. In pratica, l’investimento perfetto per iniziare il nuovo anno scolastico o tornare in ufficio col botto.

Offerta Eastpack Padded Pak’r Zaino 24L

Niente noiose schede tecniche, parliamo di vita reale: hai presente quelle giornate infinite che iniziano in aula o alla scrivania, proseguono all’aperitivo e sfociano nel weekend? Questo zaino è l’alleato ideale per scuola, lavoro e tempo libero. Con i suoi 24 litri di capacità, è un vero e proprio salvavita in cui infilare di tutto. Nel capiente scomparto principale ci butti libri pesanti, il laptop e i documenti in formato A4, mentre la tasca frontale con robusta chiusura a zip è la svolta per avere sempre a portata di mano smartphone, chiavi o il portafoglio. Il tutto racchiuso in dimensioni super compatte (40 x 30 x 18 cm) che non risultano mai ingombranti.

Eastpack e le sue 63mila recensioni positive: garanzia e qualità

Chi lo usa tutti i giorni lo osanna: dando un’occhiata alle recensioni, viene amato alla follia per il suo aspetto estetico pulito e classico che non passa mai di moda, perfetto per matchare i tuoi outfit Y2K. I clienti apprezzano la sua eccezionale robustezza e il fatto che sia super trasversale: comodissimo per l’ufficio, pratico per l’università e perfetto per le gite nel tempo libero. Anche se lo carichi all’inverosimile, gli spallacci imbottiti facilmente regolabili e lo schienale confortevole ti salvano la schiena e garantiscono comodità per tutto il giorno. Realizzato con materiali durevoli e finiture rinforzate, è letteralmente progettato per resistere all’abuso quotidiano.

D’altronde, dietro questo zaino c’è una filosofia incrollabile: fin dal 1952, Eastpak crea modelli resistenti e pensati per durare nel tempo. Come dicono loro stessi, “siamo fatti per resistere”.

Pro-tip: come lavarlo per farlo durare in eterno

Visto che diventerà la tua ombra, prima o poi avrà bisogno di una rinfrescata. La regola d’oro? Niente lavatrice o asciugatrice! Per non rovinare il tessuto e lo strato protettivo interno, ti basta usare un panno umido con un po’ di sapone neutro. Passalo delicatamente sulle macchie e poi lascialo asciugare all’aria aperta, preferibilmente all’ombra. In pochi minuti tornerà fresco e pronto per la prossima avventura.

Offerta Eastpack Padded Pak’r Zaino 24L

Se vuoi un compagno di mille avventure che sia semplice, funzionale e pronto a sopravvivere agli anni e alle tendenze, è il momento di approfittare dello sconto attuale. Hai già deciso quale colore sceglierai per spaccare in questo rientro?

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