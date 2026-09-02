Studio con il cubetto di ghiaccio, il trend tutto da ridere non ci aiuta per niente

iStock Ogni scusa è buona per perdere tempo quando si studia, come lasciarsi distrarre dallo scioglimento di un cubetto di ghiaccio usato come timer

Una caratteristica degli studenti è la creatività: ogni stratagemma è valido per ingannare il tempo e la noia che provano quando devono studiare. Il trend di studiare con un cubetto di ghiaccio sulla scrivania ne è la prova: il timer è lo scioglimento del cubetto che scandisce il tempo da trascorrere immersi nei libri da studiare.

Non mancano le critiche all’eccessiva fretta e al cubetto di ghiaccio come fonte di distrazione. In poco tempo, la creatività del trend si è trasformata in un meme virale, con persone che arrivano addirittura a congelare oggetti personali.

“Studio finché il ghiaccio non si scioglie”: che cos’è il nuovo trend

Studiare finché un cubetto di ghiaccio sulla scrivania non si scioglie è il nuovo trend (e trucco) per scandire e far passare il tempo quando dobbiamo studiare. Qualche anno fa erano diventati virali il metodo del pomodoro e l’applicazione Forest, in cui all’inizio del timer impostato da noi veniva piantato il seme di un albero che cresceva col passare del tempo. Più studiavi, più piantavi.

Il trend di TikTok “Studio finché il cubetto di ghiaccio non si è sciolto” è un metodo molto simile. Le persone prendono la quantità di ghiaccio che desiderano (maggiore la quantità, maggiore sarà il tempo necessario per sciogliersi) e la ripongono in una tazza o bicchiere, e non dovrebbero staccarsi dai libri finché non si sarà sciolto tutto. La svolta meme del trend sono gli innumerevoli metodi che vengono usati per far sciogliere prima il cubetto, ovviamente.

È un timer naturale che viene sfruttato come limite di tempo per restare sui libri. Ciò che ci piace di più del trend social è sapere che il tempo senza distrazioni è limitato, e che alla fine verremo ricompensati con un bel momento di doomscrolling.

L’ice cube study trend può funzionare per alcuni di noi ma, in generale, è stata criticata l’eccessiva fretta che impone lo scioglimento del ghiaccio. Inoltre, potrebbe essere un elemento di distrazione, attirando l’attenzione e spostandola dai libri da studiare.

Se ci si distrae prima dello scioglimento, si perde.

Ice cube study trend: perché è diventato un meme virale

Studiare finché il cubetto di ghiaccio non si scioglie non è solo un metodo di studio alternativo, ma anche un meme virale.

In principio, è diventato virale poiché molti studenti sono sempre propensi a sperimentare modi per ingannare il tempo mentre si studia. I timer naturali ci attirano tanto perché intrattengono e riescono a trasformare lo studio quasi in un gioco, in una sfida da battere sul tempo. Ma pian piano si è passati all’ironia: possiamo scorrere migliaia di video con la scritta “Mi sciolgo finché il cubetto di ghiaccio studia”, ad esempio, dove è stato invertito l’ordine delle parole e le persone “scivolano” sulla sedia.

O, addirittura, molti sono arrivati a congelare letteralmente oggetti per loro essenziali, per obbligarsi a studiare finché non sono recuperabili. “Stasera devo uscire e mi serve la patente, ma l’ho congelata così studio finché non si scioglie il ghiaccio”, oppure congelano le chiavi di casa o della macchina. Insomma, tutto pur di “bloccare” temporaneamente gli elementi di distrazione.

In poco tempo, l’ice cube study trend è diventato un meme che ironizza sia sulla creatività degli studenti sia sui metodi per farlo sciogliere più velocemente. Magari non abbiamo molta voglia di studiare, ma sicuramente sappiamo prendere con autoironia la nostra immancabile procrastinazione.

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Studiare finché il cubetto di ghiaccio non si scioglie non ci aiuta davvero

Contemporaneamente alla svolta meme che ha preso il trend di TikTok, ci sono state anche varie critiche contro il metodo alternativo di utilizzare un cubetto di ghiaccio per studiare.

In particolare, è stata criticata l’eccessiva fretta che lo scioglimento mette: a seconda della quantità e della temperatura della stanza, è abbastanza improbabile che il blocco di ghiaccio si sciolga alla stessa velocità con cui noi impariamo le nozioni da studiare. In pratica, è possibile che il cubetto si sciolga prima che noi abbiamo effettivamente assimilato qualcosa.

Quando studiamo tutto ci sembra più interessante di una pagina di un libro con delle noiose scritte. Un cubetto di ghiaccio sulla scrivania è perfetto per attirare la nostra attenzione, soprattutto quando siamo svogliati. Il nostro campo visivo non è occupato solo dal libro, ma anche dal ghiaccio che si scioglie quasi sotto i nostri occhi: è più bello guardare un cubetto diventare liquido che ripetere l’intero programma di una materia scolastica o universitaria.

Lo studio ha bisogno di tranquillità e concentrazione: ci sono già le verifiche, le interrogazioni o gli esami a metterci agitazione. I trend di TikTok a volte possono sembrare funzionali o degli hack che ci rivoluzionano la vita, ma forse sono solo simpatici.

I metodi di studio più efficaci dell’ice cube trend

Avere un timer naturale può, in sostanza, essere fonte di distrazione e non rispettare totalmente le nostre tempistiche necessarie per imparare. Sui social sono virali altri metodi di studio che, invece, sembrano spezzare bene la routine, mantenendo alta la concentrazione.

La nostra cara Tecnica del Pomodoro prevede studiare per 25 minuti e poi concedersene 5 di pausa. E così via. And guess what, per molti funziona! Non è un vero e proprio metodo di studio, quanto piuttosto una soluzione: lasciare il telefono spento e in un’altra stanza ci consente di non avere sott’occhio la nostra fonte di distrazione primaria, evitando per un po’ la tentazione di accenderlo e leggere le notifiche.

Schemi, flashcard, riassunti. Ognuna di noi può sperimentare i metodi di studio per individuare quello adatto.

Quando si tratta di studiare, ogni scusa è buona per non farlo. Di metodi come l’ice cube trend se ne trovano a centinaia e pur riflettendo l’immensa creatività che deriva dalla procrastinazione, fanno anche perdere molto tempo. Il trend nasce per rendere lo studio più semplice, ma finisce con il trasformarlo in una gara. Forse il problema non è trovare il metodo di studio perfetto, ma la motivazione. L’ice cube study trend riflette solo una cosa: quando dobbiamo studiare, ogni scusa è buona per non farlo, anche se si tratta di restare a guardare un cubetto di ghiaccio sciogliersi lentamente.